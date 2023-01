Cómo alargar la vida útil de tus dispositivos electrónicos; sigue estos consejos

CIUDAD DE MÉXICO.- Comprar un dispositivo electrónico, como una computadora, una consola de videojuegos o una televisión inteligente no es una inversión menor. Pero muchos olvidan que si quieren disfrutarlas el mayor tiempo posible es necesario darles ciertos cuidados como los que te vamos a mencionar a continuación.

Si esta Navidad o Día de Reyes recibiste esa TV o electrónico que tanto deseabas, no tomes a la ligera su seguridad y aprende cómo puedes alargar su vida útil.

Y es que, más allá de la garantía, que por cierto se puede invalidar por diversas circunstancias, hay factores que ponen en riesgo tus dispositivos.

El uso de muchos dispositivos electrónicos te pone en riesgo

Hoy en día no podemos imaginar nuestra vida sin toda la tecnología que nos rodea, y no hablamos solo de los celulares, seguramente diario, o varias veces a la semana, utilizas computadoras, televisiones, tabletas, asistentes inteligentes y de más equipos. El problema es que, si no los manejas de la manera adecuada pueden suponer un riesgo.

Hoy en día es común tener muchos dispositivos electrónicos, tanto en casa como en la oficina, pues existe una infinidad de ellos con funcionalidades específicas. El problema es que su alto número podría sobrecargar la corriente y no solo dañar los equipos sino generar un accidente grave.

Por lo anterior es importante aprender a protegerlos de las variaciones eléctricas y alargar su vida útil.

La compañía advierte que hay dos peligros principales a los que están expuestos los dispositivos electrónicos:

– El primero es una variación de voltaje que se presenta cuando ocurre una caída o aumento de tensión de la energía, ya sea dentro o fuera de la casa.

– El segundo se refiere a un pico de voltaje, el cual es una inyección de energía muy elevada que dura milisegundos, y puede ser ocasionado por una tormenta eléctrica o problemas con el servicio público, por mencionar algunas causas.

Si bien las variaciones de voltaje pueden identificarse cuando observamos, por ejemplo, cambios en la intensidad de la luz en los focos, los picos de voltaje no se pueden detectar a simple vista y, la mala noticia, es que los dispositivos son muy vulnerables a ellos porque merman su vida útil.

Dispositivos que alargarán la vida útil de tus electrónicos

Considerando los riesgos mencionados vale la pena que busques proteger tus electrónicos con dispositivos orientados a evitar que los cambios de voltaje los afecten.

Se recomiendan principalmente tres:

Regulador: ayuda a mantener el suministro de energía estable, pues permite compensar la falta de energía o nivelar su exceso. Es útil en aquellas zonas que sufren de variaciones o fluctuaciones de voltaje constantes.

Barra de supresión: es una regleta que permite conectar varios dispositivos a una misma toma de corriente, su función es detectar cuando ocurre un exceso de energía para desviarla a la tierra física de la instalación eléctrica, protegiendo a los dispositivos conectados de esas sobretensiones que pueden afectar su rendimiento o reducir su vida útil. Es altamente efectiva frente a los picos de voltaje, especialmente en lugares en donde la calidad del servicio de energía no es óptima.

UPS: brinda beneficios de regulación, supresión de picos y función de No Break, mediante la cual se ofrece un respaldo energético ante algún apagón. Existen opciones que operan a diferentes escalas y capacidades, por lo que es conveniente medir de manera correcta cuánta energía se requiere (dependiendo los aparatos que se van a conectar) antes de escoger la configuración más oportuna, pero son de gran valor para proporcionar una continuidad de funcionamiento de los dispositivos conectados durante el tiempo que dure la batería de respaldo.

“La decisión de compra del producto de protección debe estar enfocada en los dispositivos electrónicos que se van a conectar. Por ejemplo, quizá una familia desee alargar la vida útil de su pantalla y teatro en casa con una barra de supresión; mientras que otra, busca un UPS en donde pueda conectar su módem y equipo de cómputo para garantizar la continuidad de trabajo en casa”, señaló Jessica Piceno, especialista en desarrollo de Home & Business Solutions de Schneider Electric México.

Es cierto que tendrás que gastar más, pero al final estarás protegiendo una inversión mayor por lo que vale la pena que lo tomes en cuenta pues a través de estos equipos obtendrás una vida útil más cercana a la diseñada por los fabricantes, y no solo eso, también se generarán ahorros al reducir la necesidad de reparar o reemplazar los dispositivos, promoviendo un consumo más responsable.