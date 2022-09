Comisión Nacional de Búsqueda y Familiares de desaparecidos por la SEMAR fijan puntos de rastreo para localización de víctimas

Nuevo Laredo, Tam.- La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y familiares de personas desaparecidas por personal del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina-Armada de México han establecido puntos estratégicos donde iniciarán el rastreo de las víctimas, para localizarlas o encontrar indicios, informó Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

La CDHNL busca a 21 personas desaparecidas por la SEMAR en 2018 en esta frontera y se han ubicado hasta el momento 8 puntos en los límites de los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde pudieran encontrarse pistas para su localización o indicios que lleven a saber qué sucedió con ellos.

Cabe destacar que las familias de las víctimas realizan la labor que le compete a la Fiscalía General de la República, al reunir información que sirva para dar con el paradero de los desaparecidos.

“Esta semana de martes a jueves tuvimos la presencia de personal de la Comisión Nacional de Búsqueda Personal, que vino de la Ciudad de México a acompañar a familiares de personas desaparecidas por la Marina, a fijar puntos”, señaló Ramos Vázquez.

Agregó “todavía seguimos fijando puntos, es decir, seleccionando algunos lugares en donde en 2018 fueron encontradas personas sin vida, personas que habían sido detenidas por la Marina y que fueron localizadas sin vida por los familiares y en otros lugares. Son sitios donde se detectó una señal de telefonía celular por última vez, para que una vez que tenga la Comisión Nacional de Búsquedas, esta información, el lugar exacto, las coordenadas, el terreno, las condiciones de terreno, podamos proceder a una búsqueda de personas, de evidencias o de indicios que nos permitan conocer su paradero”.

Enfatizó que “queremos decirles que es muy probable que esta denuncia que se ha formulado en contra de un Grupo de Operaciones Especiales de la Marina, sea finalmente llevada a instancias internacionales. Tomando en cuenta que la Fiscalía General de la República, a cuatro años de estos hechos, no ha obtenido ninguna sentencia firme. Los marinos siguen ganando amparos con autoridades federales. Jueces de Reynosa, me parece, y por lo tanto no hay condiciones de que en México vaya a haber justicia”.

Estas son las víctimas del delito de desaparición forzada a manos de la SEMAR en 2018:

1- José Daniel Trejo García

2- José Luis Bautista Carrillo

3- Julio César Miramontes

4- Daniel Gerardo García

5- Edgar Alberto Treviño Ochoa

6- Jorge Antonio Hernández Domínguez

7- Noé Ignacio Aférez H

8- Juan Carlos Pérez Navarro

9- Juan Carlos Zaragoza González

10- Brandon Eduardo Nevárez

11- Adolfo Ángel Chigo Villegas

12- Miguel A. Rodríguez Fraude

13- Gabriel Gaspar Vázquez

14- Mauricio Toledo Cervantes

15- Alan de la Fuente Cerna

16- Rubén de la Fuente Cerna

17- Jonathan Ballesteros Loayza

18- Marks Moreno Salas

19- Israel Jiménez Palacios

20- Marco Antonio Romero Sánchez

21- José Ignacio Alférez Hernández