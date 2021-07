Comercio trabaja normal con las medidas sanitarias

NUEVO LAREDO, TAM.- El comercio en general se encuentra trabajando casi en forma normal, a excepción de restaurantes y salones de fiestas que han tenido que cancelar banquetes.

Los salones para eventos sociales, son sin duda alguna los más afectados, porque muchos de los eventos ya contratados tuvieron que cancelar, comentó Alejandro Urbiola Morales, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

“Aunque hay otra situación más preocupante, porque hay quien asegura que la variante Delta del Covid-19 ya se encuentra en el estado y en la ciudad, desafortunadamente estamos en época de vacaciones y muchos de los que hoy vacacional en playas como Mazatlán, Cancún entre otras podrán resultar contagiados”, señaló.

Es por ello que las autoridades sanitarias, ante un posible incremento en los contagios al retornar de vacaciones, decidieron ubicar al estado en la fase uno, agregó.

Al igual que al inicio de la pandemia, depende exclusivamente de los ciudadanos el que no se propague el virus, pero al parecer hay muchas personas que no lo ven así, ojala y las autoridades sanitarias se equivoquen y no se viva ningún incremento en los contagios, concluyó Urbiola Morales.