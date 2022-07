Colisiona en la López de Lara y huye del lugar

Escapó tras ver que el vehículo afectado ya no funcionó

NUEVO LAREDO, TAM.- Una persona a bordo de un vehículo provocó un aparatoso accidente en transitado crucero de la avenida César López de Lara y huyó.

De la unidad conducida por la persona responsable no se tiene ningún dato, ya que la afectada asegura que no pudo tomar las características y no hubo testigos.

Adriana, de 59 años, conducía un Nissan Versa modelo 2019, placas mexicanas, circulando de oriente a poniente sobre la calle Washington.

Al llegar a la intersección con la avenida César López de Lara, la mujer continúa con su marcha al contar con luz verde en el semáforo, pero cuando iba a cruzar choca de frente, contra el costado de otro vehículo.

Esa unidad era manejaba a exceso de velocidad, circulando por López de Lara de norte a sur y en la transitada intersección quien iba al volante no respeta la señal de alto, causando el percance.

Aprovechando que el auto de la afectada ya no funcionaba, la persona responsable huyó con todo y su unidad con rumbo desconocido, informaron autoridades viales.