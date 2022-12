Colegas definen a Pelé como ‘el mejor de la historia’

Los colegas de Pelé e incluso figuras del arte y la política no se guardaron los superlativos para describir la carrera del futbolista sobresaliente que falleció el jueves en Brasil a los 82 años.

___

‘Mirarlo jugar era mirar la fascinación de un niño, combinada con la gracia extraordinaria de un hombre pleno’. — Nelson Mandela.

___

‘Me dije a mí mismo antes del partido: ‘Él está hecho de piel y huesos, como todos los demás’. Pero estaba equivocado’. — Tarsicio Burgnich, de Italia, tras enfrentar a Pelé en la final de la Copa del Mundo de 1970 en México.

___

‘Pelé fue uno de los pocos que contradijo mi teoría: En vez de tener 15 minutos de fama, será famoso durante 15 siglos’. —Andy Warhol.

___

‘A veces siento que el fútbol fue inventado por este jugador mágico’. — Bobby Charlton, exjugador de la selección inglesa, quien ganó el Mundial de 1996 y el Balón de Oro en el mismo año.

___

‘Pelé era el único futbolista que desafiaba los límites de la lógica’. — Johan Cruyff, fallecido astro del fútbol holandés con tres Balones de Oro y exitoso entrenador.

___

‘Es el jugador más completo que vi jamás’. — Franz Beckenbauer brillante futbolista, ya retirado.

___

‘Si tomas las cualidades de Cristiano Ronaldo y (Lionel) Messi y las unes, tendrías a un jugador comparable con Pelé’. —Tostao, delantero brasileño retirado.

___

‘¿El mejor futbolista de la historia?, Pelé. (Lionel) Messi y Cristiano Ronaldo son grandes jugadores con cualidades específicas, pero Pelé era mejor’. — Alfredo Di Stéfano, fallecido astro argentino del Real Madrid.

___

‘Su gran secreto era la improvisación, esas cosas que hacía en un momento. Tenía una percepción extraordinaria del juego’. —Carlos Alberto Torres, zaguero brasileño.

___

‘Este debate sobre el jugador del siglo es absurdo. Sólo hay una respuesta posible: Pelé. Es el más grande de todos los tiempos y por mucho margen, debo añadir’. —Zico, astro brasileño retirado.

___

‘El mayor futbolista en la historia fue Di Stéfano. Me niego a clasificar a Pelé como futbolista. Estaba encima de eso’. —Ferenc Puskas, astro de Hungría.

___

‘Fuimos juntos en busca de cabecear una pelota. Yo era más alto y tenía mejor impulso. Cuando caí, miré asombrado. Pelé seguía ahí, en el aire, rematando esa pelota. Fue como si pudiera permanecer suspendido en el aire el tiempo que quisiera’. —Giacinto Facchetti, zaguero italiano.

___

‘Cuando vi jugar a Pelé me hizo sentir que yo debía colgar los botines’. —Just Fontaine, astro francés nacido en Marruecos, quien marcó 13 goles en seis partidos del Mundial de Suecia 1958.

___

‘En el momento en que el balón llegaba a los pies de Pelé, el fútbol se transformaba en poesía’ —Pier Paolo Pasolini, poeta italiano.

___

‘Lo difícil, lo extraordinario, no es anotar 1.000 goles como Pelé, es anotar un gol como lo hace Pelé’. — Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileño.

___

‘Pelé fue el jugador más completo que yo haya visto jamás. Dos pies buenos. Magia en el aire. Rápido. Poderoso. Podía vencer a la gente con su talento, podría superarla en velocidad. Medía apenas 5 pies 8 pulgadas (1,72 metros), pero parecía un atleta gigante en la cancha. Tenía un equilibrio perfecto y una visión inigualable’. —Bobby Moore, capitán de la selección inglesa que se coronó campeona como local en la Copa del Mundo de 1966.

___

‘Llegué esperando frenar a un gran hombre, pero me marché convencido de que me había superado alguien que no había nacido en el mismo planeta que el resto de nosotros’. —Costa Pereira, arquero del Benfica, tras una derrota por 5-2 ante Santos.

___

‘Está Pelé, el hombre, y Pelé el jugador. Y jugar como Pelé es jugar como Dios’. —Michel Platini, astro francés retirado, tres veces ganador del Balón de Oro.

___

‘Pelé es el más grande jugador en la historia, y sólo habrá un Pelé en el mundo’. — Cristiano Ronaldo, delantero estelar de Portugal.

___

Fuentes: Goal.com, FIFA.com, e investigación de la AP.