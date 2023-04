Derrumbe de estacionamiento en Nueva York deja un muerto y varios heridos

NUEVA YORK.- NUEVA YORK (AP) — Un estacionamiento colapsó el martes en el distrito financiero del bajo Manhattan, cobrando la vida de un trabajador, dejando cinco heridos y aplastando vehículos después de que los pisos de concreto cayeron uno encima del otro, indicaron las autoridades.

Un video tomado por un transeúnte mostraba vehículos que colgaban peligrosamente del piso superior del edificio de tres niveles, mientras que las personas que estaban cerca del lugar describieron un aterrador estruendo seguido de gritos.

“Se sintió como un terremoto”, comentó Liam Gaeta, estudiante de la cercana Universidad Pace. Otros alumnos dijeron que vieron vehículos caer del edificio.

Las autoridades señalaron que un trabajador quedó atrapado en uno de los niveles superiores y fue rescatado a través de un techo vecino.

El derrumbe ocurrió alrededor de las 4 de la tarde a unas cuantas cuadras del Ayuntamiento y del Puente de Brooklyn, y a unos 800 metros (media milla) de la Bolsa de Valores de Nueva York.

El colapso dejó al edificio “completamente inestable”, declaró el alcalde Eric Adams en una conferencia de prensa. Los bomberos tuvieron que retirarse debido a los riesgos, y en su lugar realizaron búsquedas con un dron y un perro robot, comentó el jefe de operaciones del Departamento de Bomberos, John Esposito.

Due to an emergency response to a structural collapse, please avoid the area of Ann Street, between Nassau Street & William Street in lower Manhattan. pic.twitter.com/V3KxNZGXbt

— NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) April 18, 2023