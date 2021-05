Coepris retira “Filtro Sanitario”

NUEVO LAREDO TAM.-Por instrucciones del Comité de Seguridad en Salud en el Estado, fue retirado el “Filtro Sanitario” que había implementado la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), que tenía como finalidad llevar un control de las personas que ingresaban a esta ciudad de Laredo Texas.

La revisión consistía en evitar que cruzaran a esta frontera personas de la tercera edad así como niños, además de que en los vehículos no podían viajar más de dos personas, y sobre todo que respetarán el hoy no circula, y quienes cruzaban no tuvieran síntomas de coronavirus, y el uso indispensable de cubrebocas.

Adolfo Benavides Guerra, coordinador de esta dependencia, mencionó que debido al alto índice de contagios se optó por instalar el filtro en el crucero de José de Escandón y Bravo, con el apoyo de elementos de Protección Civil, Policía Estatal, elemento de la SEDENA, y de la Secretaría de Salud, y Tránsito Municipal.

“El hecho de que ya los contagios de la enfermedad hayan disminuido es una razón para que el filtro sea retirado, cuando estaba instalado solamente se dejaban pasar a las personas que venían a un viaje esencial, quienes no lo acreditaban eran regresados”, apuntó.

Destacó que si bien es cierto que los casos de COVID han disminuido, y que una buena parte de la población ya fue vacunada con este virus, no es para que la población baje la guardia, ya que se tienen que seguir implementando las medidas de sanidad.

Precisó que el hecho de que se haya retirado el filtro no quiere decir que ya no existe la pandemia, los contagios siguen por ello que la población de los Dos Laredos se tiene que seguir cuidando, que continúen con el apoyo que han estado brindado a las autoridades de salud.

“Aunque ya no está el filtro, la sugerencia o el llamado para las personas que viven en Laredo Texas, es que si tienen un viaje esencial que lo hagan, pero de no ser así que se abstengan de venir, vamos a evitar que tengan un rebrote de contagios”, explicó.

Por último Benavides Guerra señaló que su personal se abocará a otras actividades como es el visitar los distintos puestos fijos y semifijos de ventas de alimentos, para verificar que cuentan con el certificado médico, realizar muestreos de alimentos en restaurantes y tiendas de autoservicio.

