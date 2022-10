Coco Gauff, Jessica Pegula y Azarenka ya avanzan a cuartos de final

GUADALAJARA, Jal.- Tras cuatro días de actividades en el Complejo Panamericano siguen quedando favoritas en el camino, este jueves en los octavos de final del Guadalajara Open hubo sorpresas.

La estadounidense Coco Gauff fue la primera en conseguir su boleto a los cuartos de final tras superar en dos sets seguidos a la italiana Marina Trevisan por 6-0 y 6-3 en una hora y un minuto de partido.

Posteriormente su compatriota Jessica Pegula venció a la canadiense Bianca Andreescu por 6-4 y 6-4, la quinta mejor tenista del mundo logró la victoria en una hora y 34 minutos.

Lo curioso del día fue que Pegula y Gauff son pareja en dobles, este mismo jueves les fue agendado su partido contra Aliaksandra Sasnovich y Lin Zhu, destacó que su desgaste de la mañana no les pasó factura porque ganaron 7-6(1) y 7-5.

Ante esta cuestión, Coco contó que no le afecta en su rendimiento porque hay veces que se cansa más, “entreno dos veces al día y las prácticas son más duras que los partidos, así que me he acostumbrado a ello”.

La francesa Caroline Garcia y la estadounidense Madison Keys fueron las que sorprendieron a los aficionados, pero por quedar eliminadas siendo, la sexta y la decimotercera sembradas del Guadalajara Open.

La bielorrusa Victoria Azarenka derrotó 6-4, 6(4) -7 y 6-1 a Keys, mientras que la estadounidense Sloane Stephens -número 50 del ranking de la WTA- se impuso 7-6(6) y 7-5 a la número 10 del ranking, Caroline Garcia.

La que dio el partido del día fue la checa Marie Bouzkova, se levantó de caer en el primer set 0-6 contra Liudmila Samsonova y los dos siguientes Bouzkova logró marcar 7-5 y 6-3 a su favor.

Pese a su gran actuación, Bouzkova no se confía, “Mañana es un día nuevo, lo voy a dar todo, voy a luchar, es lo único que debo hacer”.

Kudermetova fue la siguiente en clasificar a los cuartos de final, registró 6-4 y 6-4 a Jelena Ostapenko. Hasta el momento los duelos de los cuartos de final quedaron de la siguiente manera.

Victoria Azarenka contra Coco Gauff; Jessica Pegula contra Sloane Stephens. Kudermetova y Bouzkova esperan rival de los últimos dos compromisos del día.