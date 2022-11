Cobat 01, de cara al cierre semestral

No se alcanza meta del 8.53 en aprovechamiento tras 2do parcial: director del plantel

Nuevo Laredo, Tam. – Martín Alonso Avilés, director del Colegio de Bachilleres (COBAT) 01 de Nuevo Laredo, dijo que ha cerrado el segundo corte o segundo parcial semestral, donde no se alcanzó la meta establecida en cuanto aprovechamiento, ya que los estudiantes no se han podido acostumbrar el sistema de estudios del COBAT, tras regresar a clases presenciales en su totalidad.

“Andamos mal, esa es la palabra que no queremos mencionar ni aceptar, pero ignorarla o ocultarla no nos sacará de la situación. Me refiero a que nos alejamos de las metas fijadas para este segundo corte. Teníamos contemplado cerrar el semestre con calificaciones de 8.53 y obtuvimos 8.22, lo que deja ver que nos retiramos mucho. En cuestión de aprobación teníamos un 90% y nos quedamos abajo en 80 %, de reprobados pues es el 20% faltante. Ahora, ambos turnos, en el segundo corte salieron bajos”, explicó Alonso Avilés.

Sin duda el estudiar en casa, el no tener la disciplina, y la orientación personalizada como en las aulas, podría ser el factor principal por el cual los alumnos de la actual generación no han podido acostumbrarse a la forma de enseñanza del COBAT. Sin embargo, maestros y directivos siguen luchando para lograr cumplir las metas en aprovechamiento, no solo por ética de la institución sino por el bien de los jóvenes.

“Y no quiero culpar a la pandemia pero sí es un punto de referencia en muchas actividades que antes hacíamos y los resultados son diferentes a lo que ahora estamos haciendo. Lo que más veo en los muchachos, que es como en el 70% incluyendo a los de nuevo ingreso, donde ellos tuvieron dos años de su secundaria de una manera que nunca se imaginó el ser humano que pudiéramos hacer educación, donde había muchas deficiencias y ahora se ven cuando regresamos al 100% presencial.

“Vemos que esta generación que vivió desde su casa no tienen límites, no conoce reglas de responsabilidad, de trabajo, de compromiso, Ahora sí que estamos mirando acciones, resultados de ese encierro, de ese aislamiento, porque a lo mejor en casa hay reglas, pero no es tan marcada como en la escuela, donde hay alguien que así lo hace valer. Y en casa se dio toda esa libertad de si quería tomar clases o hacer otra cosa”, precisó.

Para concluir, el Director del COBAT 01 dio a conocer que para el tercer corte se contempla aplicar los exámenes del 5 al 7 de diciembre, lo que indica que el mismo 7 de diciembre terminan clases. Y de ahí sigue la evaluación semestral, del 12 al 15 de diciembre, cerrando con proyectos y poder ser evaluados, y el día 16 de diciembre se estará presentando el examen extraordinario para quienes deban materias, regresando de vacaciones el 7 de enero del 2023.