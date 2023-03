CNDH emite recomendación por asesinato de 5 jóvenes en Nuevo Laredo por militares; omite indagar cadena de mando

Nuevo Laredo, Tam. — La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la SEDENA, en la que concluye que el personal militar cometió violaciones graves a los derechos humanos, a la vida y a la integridad personal por uso excesivo de la fuerza mediante el uso ilegitimo de armas de fuego, en el caso del asesinato de cinco jóvenes desarmados y las heridas a otro, en Nuevo Laredo.

Un sobreviviente ileso, resultó afectado psicológicamente y la CNDH establece que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se le brinden a él y al joven que resultó lesionado, atención médica, psicológica y tanatológica que requiera.

“Me parece que estamos ante una recomendación hecha al vapor, que no cuestiona la cadena de mando, que no toca a 17 militares que participaron y cometieron el delito de encubrimiento”, dio a conocer Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

La recomendación número 96VG/2023 señala que “la actuación que desplegaron los elementos de la Sedena, no fue acorde a lo establecido en el Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las Tres Fuerzas Armadas, ni tampoco a lo establecido en los estándares internacionales. Se requiere a la Secretaría, en cumplimiento a la normativa nacional e internacional aplicable, examine sus programas de capacitación y procedimientos operativos”.

Ramos Vázquez destaca que en la recomendación tampoco “se toca a los militares que hicieron disparos al aire y pusieron en riesgo la vida de personas. No toca la agresión a periodistas y defensores de los derechos humanos y omite los tratos crueles y degradantes que sufrieron tanto Luis Gerardo como Alejandro”.

Agrega que “que me parece que es lo más grave, la ejecución arbitraria de dos personas. Uno de ellos tiene un disparo en la cabeza como única herida. Ese es el trabajo terrible, malo de la CNDH”.

En las indagatorias de la CNDH se logró obtener la declaración de los 4 militares, los únicos detenidos hasta el momento, que dispararon en 117 ocasiones contra la camioneta blanca en que viajaban los 7 jóvenes en la colonia Manuel Cavazos Lerma; ejecutaron a cinco, lesionaron a uno, y un séptimo salió ileso.

Según las declaraciones de los militares, rendidas ante la Fiscalía General de la República, uno de ellos –identificado como AR3- fue quien disparó primero y los siguieron los otros 3 elementos, AR1, AR2 y AR4. “que ellos dispararon al percatarse que AR3 accionó su arma de fuego”.

Los cuatro militares, son cabos de caballería que dispararon sin que el capitán al mando del convoy, integrado por 4 camiones y 21 efectivos, diera la orden. Ni el mando ni los restantes 17 militares están imputados, aunque encubrieron la ejecución arbitraria.

La CNDH señala que la FGR ha solicitado que se formule imputación contra los cuatro militares, aunque no aclara por qué delito.

Los cuatro militares, señala la recomendación de la CNDH “no sólo dejaron en estado de indefensión a las víctimas y a sus familias, sino que afectaron a la sociedad en su conjunto, pues con su conducta vulneraron el derecho a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal y a la vida”.

“Esta Comisión Nacional considera que la presente recomendación constituye una oportunidad para la Sedena de concretar acciones y sumarse a una cultura de la paz, legalidad y respeto a derechos humanos”, concluye.

Cabe destacar que el Informe Policial Homologado, en donde el capitán Elio “N” narra lo ocurrido, difiere con las declaraciones de sus elementos. Este señala que la madrugada del domingo, 26 de febrero, patrullaban en la colonia Cavazos Lerma, oyeron disparos y encontraron la camioneta en que iban los siete jóvenes.

El Capitán asegura que la camioneta aceleró y luego chocó contra otro vehículo estacionado y que al oír detonaciones, “se dio cuenta que sus elementos comenzaron a disparar”. Vía radio, dio la orden de alto al fuego y preguntó quién había disparado, levantando la mano 4 cabos, tres de ellos iban en la patrulla del Capital Elio “N”.

AR3 es el tirador que iba en la camioneta –es quien va en la parte superior- el narra que fue el primero que disparó, “Quiere decir que en el momento en que el vehículo chocó, yo cargo mi arma y cuando el vehículo se recargo a su derecha, procedí a realizar impactos de advertencia a retaguardia, como la rebasamos, mi campo de tiro se cambió a lado derecho y volví a acción mi arma continuamente, tirando 39 cartuchos con dirección al vehículo”.

Los otros tres cabos, uno de ellos un tirador en otra patrulla, dispararon, para un total de 117 ocasiones. Ejecutando a cinco jóvenes desarmados, hirieron a otro, sobreviviendo ileso un séptimo, que ha quedado traumatizado.

La recomendación de la CNDH es clara, “no se encontraron armas dentro de su camioneta, los Vehículos Oficiales no presentaron daños producidos por proyectiles de armas de fuego, ningún militar presentó lesiones por proyectil de arma de fuego, y los elementos militares que presenciaron los hechos manifestaron a la FGR que ninguno vio que de la camioneta civil se originarán disparos de arma de fuego”.

La CNDH recomienda a la SEDENA que colabore en la causa penal que se integra por la FGR a fin de que se investiguen y determinen las responsabilidad de los 4 cabos. Omite la cadena de mando y a los 17 elementos que encubrieron la ejecución extrajudicial y arbitraria de los jóvenes.

“Por lo tanto quedó acreditado que el 26 de febrero de 2023, V1, V2, V3, V4, V5, V6 Y V7 –los cinco jóvenes asesinados, el herido y el sobreviniente- fueron objeto de una agresión violenta a través del uso exceso de la fuerza y un uso ilegítimo de armas de fuego por AR1, AR2, AR3 Y AR4 –los cuatro cabos- adscritos a la SEDENA”, enfatiza la recomendación de la CNDH.