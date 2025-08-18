Clausuran con éxito el taller de verano Guardianes del Planeta

Con un recorrido por el Zoológico y Acuario de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- Con un recorrido por el Zoológico y Acuario de Nuevo Laredo y un picnic en el nuevo espacio cultural del Parque Viveros, concluyó este fin de semana el Taller de Verano Guardianes del Planeta, actividad organizada por la Coordinación General de Gestión Ambiental que durante varias semanas fomentó en niñas y niños el amor y compromiso por el cuidado del medio ambiente.

La clausura estuvo marcada por un ambiente de entusiasmo y convivencia familiar, en donde los participantes pudieron reforzar lo aprendido a través de experiencias lúdicas y educativas.

Los niños y padres de familia agradecieron a la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, por impulsar este tipo de iniciativas que fortalecen la educación ambiental y el aprovechamiento de los espacios públicos de la ciudad.

Asimismo, se reconoció el apoyo de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, quienes durante todo el taller velaron por la seguridad y el bienestar de las y los asistentes.

Gracias a este trabajo en conjunto, decenas de niñas y niños vivieron un verano lleno de aprendizaje, diversión y valores, consolidándose como verdaderos Guardianes del Planeta.