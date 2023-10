Clausuran ‘clínica de cirugías estéticas’ tras muerte de paciente

En la verificación se encontró que el Centro de Ginecología y Obstetricia no tiene licencia para actos quirúrgicos y obstétricos; la farmacia no tiene permiso, el área estéril no cumple con la norma y el quirófano no cuenta con el aire de grado médico. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)