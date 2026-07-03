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Clasifica Portugal tras vencer a Croacia con gol agónico de Ramos

El VAR anuló el empate croata en tiempo añadido y desató la polémica al cierre del encuentro

Cristiano Ronaldo, de Portugal, festeja tras convertir un penal ante Croacia, el jueves 2 de julio de 2026, en un duelo de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo en Toronto (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
AP

TORONTO.- Gonçalo Ramos remató de cabeza un pase de Rafael Leão en el descuento, observado desde el banquillo por un Cristiano Ronaldo que había empatado con un penal, y Portugal superó el jueves 2-1 a Croacia.

Un final caótico y polémico puso fin al quinto Mundial del croata Luka Modrić.

Cristiano igualó a los 68 minutos desde los 11 pasos, su primer gol en la fase de eliminación directa de un Mundial, pero fue Ramos quien le dio la victoria a Portugal.

El partido terminó en controversia. Croacia creyó haber empatado 2-2 en los últimos instantes, pero Mario Pasalic fue declarado en fuera de juego y el VAR anuló el gol, pese a que el balón pareció provenir de un contrario.

Los aficionados croatas lanzaron botellas al campo y silbaron la decisión –originalmente, el árbitro había marcado gol..

Croacia abrió el marcador a los 53 minutos, cuando Ivan Perisic anotó tras un centro de Josip Sanisic.

Portugal avanzó a la siguiente ronda y se enfrentará a España el lunes en los octavos de final.

Modrić llevó a Croacia al segundo y tercer puesto en los mundiales de 2018 y 2022, pero no pudo volver a esas instancias para aspirar a un título.

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