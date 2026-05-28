Clasifica Fluminense a octavos y elimina a Deportivo La Guaira

Platense sorprendió en Brasil, mientras Independiente del Valle aseguró liderato sobre Rosario Central

Jugadores de Platense de Argentina festejan su victoria sobre Corinthians de Brasil en la Copa Libertadores, el miércoles 27 de mayo de 2026 (AP Foto/Andre Penner)

Jugadores de Platense de Argentina festejan su victoria sobre Corinthians de Brasil en la Copa Libertadores, el miércoles 27 de mayo de 2026 (AP Foto/Andre Penner)

CIUDAD DE MÉXICO.- Fluminense venció el miércoles 3-1 a Deportivo La Guaira y consiguió su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores tras la disputa de la sexta y última fecha de la fase de grupos.

El equipo brasileño, campeón del torneo en 2023, obtuvo su segunda victoria consecutiva y avanzó como escolta del Grupo C con ocho puntos.

Tras comenzar su andadura sin victorias en cuatro partidos, Fluminense se recuperó al doblegar en condición de local a Bolívar la semana pasada y a La Guaira.

Por el Grupo E, Platense se quedó con el otro boleto que estaba en juego al doblegar 2-0 a Corinthians.

Antes ya habían asegurado su presencia en la siguiente fase el campeón Flamengo, Independiente Rivadavia, Corinthians, Rosario Central, Mirassol, Independiente del Valle, Coquimbo Unido, Liga de Quito, Cerro Porteño, Estudiantes de La Plata y Deportes Tolima.

Los tres cupos restantes se definirán este jueves con los duelos Boca Juniors–Universidad Católica y Cruzeiro–Barcelona por el Grupo D, mientras los enfrentamientos Palmeiras–Junior y Cerro Porteño–Sporting Cristal resolverán el Grupo F.

El sorteo de octavos de final de la competición se realizará el próximo viernes en la sede de la CONMEBOL, en Luque, Paraguay.

Tras la pausa por el Mundial, las fases eliminatorias comenzarán entre el 11 y el 13 de agosto con los choques de ida, mientras las revanchas se disputarán entre el 18 y el 20 del mismo mes.

La final de la Libertadores está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

En el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, Fluminense se adelantó a los 10 minutos con un penal de Jefferson Savarino.

La pena máxima fue señalada por una mano del volante César da Silva tras un centro de Agustín Canobbio.

La Guaira, que finalizó en la última posición de la zona, respondió casi de inmediato con una anotación de Flabián Londoño.

Hércules le devolvió la ventaja a Fluminense a los 28 con un tiro potente dentro del área.

A los 66, Canobbio firmó el mejor gol de la noche tras aprovechar una distracción de la zaga visitante para regatear a Diego Osío con un caño y definir con el exterior de su pie derecho.

Fluminense combinó su celebración con la caída de Bolívar 3-1 ante Independiente Rivadavia en Santa Cruz de la Sierra.

La Lepra mendocina ganó con los tantos de Leonel Bucca, Sebastián Villa y Diego Crego. Por los bolivianos anotó Martín Cauteruccio.

El debutante Independiente Rivadavia terminó la fase de grupos invicto y con 16 enteros igualó el registro de Flamengo, que lideró la tabla general por mejor diferencia de goles.

El cuadro boliviano se conformó con la tercera plaza y pasará a jugar la repesca de la Copa Sudamericana.

Independiente del Valle vence a Rosario Central y asegura primer puesto

Independiente del Valle derrotó 1-0 a Rosario Central y finalizó en la punta del Grupo H.

El equipo ecuatoriano alcanzó 13 puntos e igualó en la tabla a su rival argentino, al que superó por los resultados en los enfrentamientos directos.

Junior Sornoza rompió el empate a los 64 minutos con el cobro de una pena máxima provocada por una falta de Pol Fernández sobre el lateral Daykol Romero.

El penal de Sornoza es el primer gol encajado por Rosario Central en el actual certamen.

En el otro encuentro del grupo, Universidad Central se impuso 1-0 en su visita a Libertad.

El único tanto del choque fue anotado por Juan Manuel Cuesta a los 62 minutos.

Universidad Central quedó en el tercer lugar y continuará su participación internacional en el repechaje de la Copa Sudamericana.

Libertad acabó como el peor equipo de la fase de grupos con seis reveses y 13 tantos en contra.

Platense gana en Brasil y avanza como segundo

En su primera participación en la Libertadores, Platense aseguró su presencia en los octavos de final luego de doblegar 2-0 a Corinthians.

El Calamar se impuso en Sao Paulo con un doblete del extremo Franco Zapiola a los 21 minutos de penal y a los 57.

Corinthians ya tenía certificada la primera posición del Grupo E y avanzó con 11 puntos, mientras Platense llegó a 10.

En un duelo directo por la tercera casilla, Independiente Santa Fe superó 1-0 a Peñarol en Montevideo.

Una diana de Alexis Zapata a los 13 minutos le sirvió al elenco colombiano para abrochar el pase a la Sudamericana.

Peñarol, cinco veces ganador de la Libertadores, quedó eliminado de las competiciones sudamericanas.