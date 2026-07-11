Cifra de fallecidos por sismos en Venezuela supera los 4,000

La mayoría de las muertes ocurrieron en el estado costanero de La Guaira

Un hombre camina entre los escombros de un edificio que se derrumbó debido a los sismos ocurridos el día anterior en La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Un hombre camina entre los escombros de un edificio que se derrumbó debido a los sismos ocurridos el día anterior en La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

CARACAS (AP) — Al menos 4.118 personas fallecieron tras los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, informaron las autoridades el viernes.

La mayoría de las muertes ocurrieron en el estado costanero de La Guaira, la zona más afectada por los sismos, ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Caracas.

La cifra de heridos, en tanto, se mantiene en 16.740 desde hace cuatro días, según el reporte divulgado por el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en sus redes sociales.

El número de muertes sigue en aumento en la medida que continúan las labores de remoción de escombros.

De acuerdo con el reporte, 856 edificios sufrieron daños, de ellos 190 colapsaron totalmente. Más de 1.600 estructuras de otra índole, como puentes y carreteras, han sufrido distintos daños.

El gobierno ha estimado que los terremotos dejaron cerca de 18.000 personas sin hogar.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrieron con 39 segundos de diferencia a lo largo de la cordillera de la costa norte de Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Fueron de los más fuertes que se haya percibido en el país sudamericano en más de un siglo.