Cierre del gobierno se acerca al récord; Trump dice que no será ‘extorsionado’ por demócratas

El estancamiento entre Trump y los demócratas mantiene a millones sin ayuda alimentaria y provoca crecientes retrasos en aeropuertos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es iluminado por el flash de una cámara a su paso por el jardín sur de la Casa Blanca, el domingo 2 de noviembre de 2025 en Washington, tras regresar de un viaje a Florida. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

WASHINGTON.- El cierre del gobierno estadounidense está a punto de convertirse en el más largo de la historia esta semana, mientras el estancamiento entre demócratas y republicanos se prolonga hasta un nuevo mes. Millones de personas podrían perder ayuda alimentaria, los subsidios a la atención médica están a punto de expirar y hay pocas conversaciones reales entre los partidos sobre cómo ponerle fin.

El presidente Donald Trump declaró en una entrevista emitida el domingo que “no seré extorsionado” por los demócratas, que exigen negociaciones para extender los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que expiran a fin de año para millones de estadounidenses. Reiterando la posición de los republicanos del Congreso, el presidente afirmó en “60 Minutes” de CBS que sólo negociará cuando el gobierno reabra.

El presidente afirmó que los demócratas “han perdido el rumbo” y predijo que terminarán cediendo ante los republicanos.

“Creo que tienen que hacerlo”, dijo Trump. “Y si no votan, es su problema”.

Los comentarios de Trump indican que el cierre podría continuar por algún tiempo, mientras los trabajadores federales, incluidos los controladores de tráfico aéreo, están a punto de perder más cheques de pago y hay incertidumbre sobre si los 42 millones de estadounidenses que reciben ayuda alimentaria federal podrán acceder a esa asistencia. Los demócratas del Senado han votado por ahora 13 veces en contra de reabrir el gobierno, insistiendo en que están dispuestos a reabrirlo pero que Trump y los republicanos deben negociar sobre el tema del programa de salud.

También reiteró sus súplicas a los líderes republicanos para cambiar las reglas del Senado y eliminar el filibusterismo. Los republicanos del Senado han rechazado repetidamente esa idea desde el primer mandato de Trump, argumentando que la regla que requiere 60 votos para superar cualquier objeción en el Senado es vital para la institución y les ha permitido detener políticas demócratas cuando estaban en minoría.

Trump reconoció que eso es cierto, pero “estamos aquí ahora mismo”.

“Los republicanos tienen que ser más duros”, indicó Trump en la entrevista de CBS. “Si eliminamos el filibusterismo, podemos hacer exactamente lo que queremos”.

Con los dos partidos en un punto muerto, parece probable que el cierre, ahora en su día 34 y acercándose a su sexta semana, se convierta en el más largo de la historia. El récord anterior se estableció en 2019, cuando Trump exigió que el Congreso le diera dinero para un muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

Una semana potencialmente decisiva

La iniciativa de Trump sobre el filibusterismo podría resultar una distracción para el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, y los senadores republicanos que han optado en su lugar por mantenerse firmes al tiempo que se agravan las consecuencias del cierre.

Los republicanos esperan que al menos algunos demócratas terminen por darles los votos que necesitan, mientras moderados conversan con republicanos de base sobre posibles acuerdos que podrían garantizar votos sobre atención médica a cambio de reabrir el gobierno. Los republicanos necesitan cinco demócratas adicionales para aprobar su proyecto de ley.

“Necesitamos cinco con la valentía de decir que nos importa más la vida del pueblo estadounidense que obtener alguna ventaja política”, señaló Thune en el Senado cuando los senadores se marchaban de Washington para el fin de semana el jueves.

El senador demócrata por Virginia Tim Kaine sostuvo en “This Week” de ABC el domingo que hay un grupo de personas hablando sobre “un camino para solucionar el desastre de la atención médica” y un compromiso de los republicanos de no despedir a más trabajadores federales. Pero aún no está claro si esas conversaciones podrían producir un acuerdo significativo.

Posiciones alejadas en los subsidios de Obamacare

Trump aseguró en la entrevista de “60 Minutes” que la Ley de Cuidado de Salud Asequible, a menudo conocida como Obamacare porque fue firmada y defendida por el expresidente Barack Obama, es “terrible” y que si los demócratas votan para reabrir el gobierno, “trabajaremos en arreglar la mala atención médica que tenemos ahora”.

Los demócratas discrepan, argumentando que los mercados establecidos por la ACA están funcionando ya que un número récord de estadounidenses se ha inscrito para la cobertura. Pero quieren extender los subsidios promulgados por primera vez durante la pandemia de COVID-19 para que las primas no aumenten para millones de personas el 1 de enero.

“Queremos sentarnos con Thune, con (el presidente de la Cámara de Representantes, Mike) Johnson, con Trump, y negociar una forma de abordar esta horrible crisis de atención médica”, aseveró el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, la semana pasada.

Sin apetito por el bipartidismo

Mientras los demócratas presionan a Trump y a los republicanos para negociar, Trump ha mostrado poco interés en hacerlo. Nada más regresar de un viaje a Asia mientras el gobierno estaba cerrado, pidió el fin del filibusterismo del Senado.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en “Sunday Morning Futures” en Fox News que el presidente ha hablado directamente con Thune y Johnson sobre el filibusterismo. Pero un portavoz de Thune expresó el viernes que su posición no ha cambiado, y Johnson dijo el domingo que cree que el filibusterismo ha sido tradicionalmente un “salvaguarda” contra las políticas de extrema izquierda.

Trump manifestó en “60 Minutes” que le gusta Thune, pero “no estoy de acuerdo con él en este punto”.

El presidente ha pasado gran parte del cierre burlándose de los demócratas, y publicó videos del líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un sombrero mexicano. El sitio web de la Casa Blanca tiene una página satírica de “My Space” para los demócratas, una parodia basada en una red social que fue popular a principios de la década de 2000. “Nos encanta jugar a la política con los medios de vida de las personas”, dice la página.

Los demócratas han insistido en que necesitan que Trump se ponga serio y se implique. El senador de Virginia Mark Warner dijo que espera que el cierre pueda terminar “esta semana” porque Trump está de regreso en Washington.

Los republicanos “no pueden avanzar en nada sin la aprobación de Trump”, apuntó Warner en “Face the Nation” en CBS.

Cierre récord

El cierre de 35 días que duró de diciembre de 2018 a enero de 2019 terminó cuando Trump retiró sus demandas sobre un muro fronterizo. Eso ocurrió en medio de retrasos cada vez mayores en los aeropuertos del país y múltiples días de pago perdidos para cientos de miles de trabajadores federales.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, destacó en “This Week” de ABC que ya ha habido retrasos en varios aeropuertos “y solo va a empeorar”.

Muchos de los trabajadores se enfrentan a una decisión, dijo. “¿Pongo comida en la mesa de mis hijos, pongo gasolina en el coche, pago mi alquiler o voy a trabajar y no me pagan?”.

A medida que los retrasos de vuelos en todo el país aumentaron, el departamento de gestión de emergencias de la ciudad de Nueva York publicó el domingo que el Aeropuerto de Newark estaba bajo un retraso en tierra debido a “escasez de personal en la torre de control” y que estaban limitando las llegadas al aeropuerto.

“El retraso promedio es de aproximadamente dos horas, y algunos vuelos tienen más de tres horas de retraso”, publicó la cuenta.

Crisis de SNAP

También en la línea de fuego están los 42 millones de estadounidenses que reciben ayuda en base al programa asistencial conocido como SNAP. El Departamento de Agricultura planeaba retener 8.000 millones dólares necesarios para los pagos al programa a partir del sábado hasta que dos jueces federales ordenaron a la administración que lo financiara.

La administración de Trump indicó en la corte el lunes que solo financiará parcialmente SNAP este mes utilizando un fondo de emergencia de 4.650 millones de dólares. Eso dejó el programa en incertidumbre sin una indicación clara de cuánto recibirán los beneficiarios o cuándo se cargarán sus tarjetas para comprar alimentos.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Jeffries, demócrata de Nueva York, acusó a Trump y a los republicanos de intentar “instrumentalizar el hambre”. Observó que el gobierno ha encontrado formas de financiar otras prioridades durante el cierre, pero está retrasando la distribución de beneficios de SNAP a pesar de las órdenes judiciales.

“Pero de alguna manera no encuentran dinero para asegurarse de que los estadounidenses no pasen hambre”, dijo Jeffries en el programa “State of the Union” de CNN.