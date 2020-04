Cierran famosos ‘Togheter At Home’

CIUDAD DE MÉXICO.- Y para cerrar con broche de oro el evento Togheter At Home, Lady Gaga, Céline Dion, Andrea Bocelli y John Legend cantaron juntos “The Prayer”.

Con los movimientos en el piano del músico Lang Lang, los famosos se dejaron llevar por la canción, que originalmente es un dueto entre Bocelli y Dion.

Por otra parte, las artistas féminas quienes también acapararon la atención, previamente, fueron Billie Eillish y Taylor Swift.

Eillish arrancó su presentación junto a su hermano, Finneas, con quien interpretó “Sunny”, una canción que, dijo, era de sus preferidas por el mensaje que contenía.

Mientras que Swift se puso emocional al entontar “Soon You’ll Get Better”, una canción que habla sobre la esperanza de mejorar y seguir adelante.

En un corte previo, famosos como Awkwafina, Kerry Washington, Idris Elba y Priyanka Chorpa dieron, cada uno, un mensaje para seguir creando conciencia sobre lo privilegiados que deben sentirse aquellos que pueden vivir la pandemia desde casa, que tienen comida, un techo y comodidades, y además los invitaron a hacer lo que esté en sus manos para apoyar a los que no lo tienen y a los que están sufriendo más esta pandemia.

Y en el lado musical, otros artistas que se presentaron fueron Jennifer Lopez, con “People”; Sam Smith y John Legend, a dúo, con un cover de “Stand By Me”; y Billy Joe Armstrong, el vocalista de Gren Day, con “Wake Me Up When September Ends”.

De igual forma, Bob Esponja, personajes de Plaza Sésamo y J Balvin tuvieron su momento de protagonismo al enseñarle a la gente el correcto lavado de manos y darles consejos para estar a salvo como mantener la sana distancia, no tocarse el rostro y usar un tapaboca con regularidad.