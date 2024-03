Cientos de tibetanos marchan en Nueva Delhi para pedir que China abandone el Tíbet

NUEVA DELHI.- Cientos de tibetanos en el exilio marcharon el domingo por las calles de Nueva Delhi para conmemorar el 65to aniversario del Alzamiento Nacional Tibetano contra China.

Unos 300 manifestantes se congregaron cerca del Parlamento indio y corearon lemas como “Tíbet nunca fue parte de China” y “China debe dejar Tíbet”.

Los asistentes llevaban banderas tibetanas y fotografías de su líder espiritual, el Dalai Lama.

El Dalai Lama, de 88 años, se ha instalado en la localidad montañosa india de Dharmsala desde que huyó de Tíbet tras un alzamiento fallido contra el control chino en 1959. India considera que Tíbet forma parte de China, aunque acoge a los exiliados tibetanos.

El Dalai Lama niega las afirmaciones de Beijing de que es un separatista y dice que sólo defiende una autonomía considerable y protección para la cultura budista nativa de Tíbet.

El gobierno tibetano en el exilio en India acusa a China de negar los derechos humanos fundamentales de la población en Tíbet y realizar un enérgico exterminio de la identidad tibetana.

Tibet's tragic history warns of the consequences of appeasing authoritarian regimes. Lessons learned must inform responses to human rights abuses in Xinjiang and threats to democracy in Hong Kong. #TibetUprisingDay #FreeTibet @Drlobsangsangay pic.twitter.com/9B9HlLUo8R

— Noor (@Noor20030000) March 10, 2024