“Chucky” Lozano regresa a la selección mexicana para amistosos ante Corea y Japón

Después de una ausencia de 17 meses, el delantero Hirving Lozano fue citado el jueves por Aguirre

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Desde que asumió el cargo como entrenador de la selección mexicana por tercera etapa, Javier Aguirre insistió que ningún jugador tenía las puertas cerradas. Aparentemente no decía mentiras.

Después de una ausencia de 17 meses, el delantero Hirving Lozano fue citado el jueves por Aguirre para disputar un par de partidos amistosos ante Japón y Corea del Sur.

El “Chucky” Lozano no jugaba para el Tri desde la final de Liga de Naciones del año pasado cuando México perdió y el ariete criticó abiertamente el planteamiento táctico del entonces entrenador Jaime Lozano.

Aguirre, quien asumió el mando de la selección en agosto del año pasado, ganó ya la Liga de Naciones de este año y después conquistó la Copa Oro, restaurando el orgullo dañado del equipo mexicano.

El “Vasco” Aguirre comentó que Lozano sería bien recibido y que lo dejó fuera de Copa Oro porque el delantero sufrió una lesión.

México enfrentará a los japoneses el próximo sábado en Oakland, California y después se citará con los coreanos el 9 de septiembre, en Nashville.

Además de Lozano, la nómina incluye el regreso del lateral Rodrigo Huescas, del Copenhague danés, quien se perdió la Copa Oro mientras resolvía un problema legal en Bélgica por manejar a exceso de velocidad.

Las sorpresas del listado incluyen los llamados del arquero Carlos Moreno, de Pachuca, quien no había sido parte de la rotación de arqueros en la que están Luis Malagón, Raúl Rangel y Guillermo Ochoa, quien no tiene equipo todavía.

También fue llamado el zaguero Juan José Sánchez, de Tigres, quien esta semana fue llamado para participar en un mini ciclo en el Centro de Alto Rendimiento localizado al sur de la capital mexicana.

_____

Equipo

Arqueros: Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Moreno (Pachuca).

Zagueros: Rodrigo Huescas (Copenhague, Dinamarca), Jorge Sánchez (Cruz Azul), César Montes (Lokomotiv, Rusia), Johan Vásquez (Genoa, Italia), Juan José Sánchez (Tigres), Jesús Orozco (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar, Holanda).

Volantes: Edson Álvarez (Fenerbahçe, Turquía), Erik Lira (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Toluca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK, Grecia), Erick Sánchez (Cruz Azul).

Delanteros: Roberto Alvarado (Chivas), Diego Lainez (Tigres), César Huerta (Anderlecht, Bélgica), Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra), Santiago Giménez (AC Milán, Italia).