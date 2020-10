Choferes mantienen firme su protesta para el sábado

La Unión Fronteriza de Operadores informó que no asistirá a ninguna reunión convocada por las autoridades aduaneras,

NUEVO LAREDO, TAM.- Autoridades aduaneras y la CANACAR buscan soluciones para atender los cruces por las aduanas de Nuevo Laredo y Laredo, como lo pide la Unión Fronteriza de Operadores (UFO), cuya protesta sigue prevista para el próximo sábado.

En relación a las peticiones de los operadores o transfers, Eduardo Lozano Guajardo, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), enfatizó que el tema es muy importante y por eso le dan la seriedad que merece para atenderlo.

Aunque el Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, Ricardo Díaz de la Serna García ofrece dialogar con los inconformes, la UFO mantiene su intención de protestar el sábado 24 de octubre a partir de las 7 de la mañana en las instalaciones del Puente Internacional 3.

El dirigente de la asociación de operadores, José Antonio García Fuentes, dijo que no asistirán a ninguna reunión convocada por las autoridades aduaneras, porque para ellos no tiene caso dialogar con el Administrador de la aduana de Nuevo Laredo ni tampoco con la aduana americana porque transcurren los años y siempre se comprometen, pero no cumplen los acuerdos.

García Fuentes recordó que hace casi 8 años encabezaron una protesta que frenó el tránsito de mercancías en ambas direcciones por el Puente Internacional y desde entonces, siguen las mismas condiciones como largos tiempos para cruzar por exportación e importación, porque los funcionarios de las aduanas de Nuevo Laredo y Laredo, Texas no mejoran las medidas para acelerar el cruce de las mercancías..

El dirigente de la UFO pidió a sus compañeros operadores a participar en el paro de operaciones para protestar por el incumplimiento y trabajo ineficiente de las autoridades de ambas aduanas, como es abrir pocas casetas en lado americano, mientras en lado mexicano se tardan en abrir los módulos para exportación.