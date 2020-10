Choferes harán protesta en el Puente 3

Demandarán mayor agilidad en las aduanas de ambos Laredos. Los operadores o transfers consideran que las autoridades aduaneras de Nuevo Laredo y Laredo, Texas deben mejorar sus procedimientos para no entorpecer el tránsito.

NUEVO LAREDO, TAM.- La Unión Fronteriza de Operadores (UFO) protestará el sábado próximo en las instalaciones del Puente Internacional 3 para exigir agilidad en las aduanas de ambos Laredos.

El presidente de la UFO, José Antonio García Fuentes, aseguró que no hay voluntad de las autoridades de la aduana de Nuevo Laredo y tampoco de Laredo, Texas, porque cada camión tarda en cruzar hasta 4 horas por exportación y 40 minutos por los módulos de importación, por lo que no buscarán el diálogo con los funcionarios locales sino piden la intervención de la Administración General de Aduanas (AGA).

García Fuentes invitó a todos sus compañeros operadores o llamados transfers, a participar el sábado 24 de octubre a las 7 de la mañana en el paro de operaciones, para protestar por el servicio que reciben como usuarios.

“Los compañeros están hartos de la lentitud en las filas. Desde hace 10 años nos dicen lo mismo, que sí van a resolver los problemas, pero en realidad es lo mismo porque no tienen voluntad de resolver nuestras peticiones. Por eso decimos que es pésimo el servicio de las aduanas y eso ha ocasionado que nuestra economía decaiga, no ganamos lo mismo porque son menos los cruces Todos los compañeros operadores se esfuerzan en beneficio del comercio exterior de ésta frontera y por eso pedimos que las dos aduanas se comprometan en trabajar con agilidad y voluntad”, planteó el dirigente de los operadores en la ciudad.

Fue hace casi 8 años cuando integrantes de la UFO encabezaron una protesta que frenó el tránsito de mercancías en ambas direcciones por el Puente Internacional 3 y desde entonces, García Fuentes dijo que han soportado tardanza , contratiempos, y falta de compromiso de las dos aduanas para acelerar el movimiento de carga.

“Por supuesto que sí hay manera, sí se pueden agilizar los cruces por el Puente Internacional 3. Nosotros no estamos pidiendo que no revisen la carga, si no estamos pidiendo que abran todos los módulos, que haya personal en todos los módulos porque mucha carga en la noche se queda sin cruzar”, afirmó.

También argumentó que no pueden tolerar que la aduana abra tarde para dar el servicio que se requiere, porque cientos de sus compañeros operadores se levantan temprano pero cuando llegan a las instalaciones aduaneras del Puente Internacional 3 enfrentan lentitud para avanzar.

“Todos los días es lo mismo. El personal de la aduana americana abre tarde los módulos o hay módulos cerrados, y muchos compañeros llegan muy temprano pero tardan hasta 4 horas haciendo filas. Otra situación es que dejan que compañeros con camiones vacíos se introduzcan a la fila de camiones cargados. Queremos que se abran todos los módulos para agilizar las mercancías que se presentan en ambas aduanas. Nuevo Laredo es la aduana con más recaudación a pesar de la pandemia y no hay voluntad para atender los problemas”, precisó García Fuentes.