Choferes esperan nueva prórroga para las licencias

NUEVO LAREDO, TAM.- Ven difícil que se resuelva el rezago en renovación de licencias federales expedidas por la SCT, por eso los operadores de carga esperan otro plazo de tiempo para que las dependencias de Estados Unidos les permitan cruzar con licencias vencidas.

José Antonio García Fuentes, presidente de la a Unión Fronteriza de Operadores (UFO), opinó que mientras siga el rezago y la tardanza de de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para programar citas y elaborar las licencias federales, entonces será necesario que se apruebe otra prórroga para que los operadores crucen hacia la aduana americana con licencias vencidas.

Hasta el último día de agosto es la vigencia autorizada por dependencias de Estados Unidos para aceptar licencias vencidas expedidas por la SCT para los operadores que cruzan hacia las instalaciones de la aduana de Laredo, Texas.

En todos los meses pasados, los operadores mexicanos con licencias vencidas han mostrado la Hoja de la Prórroga para no ser multados por las autoridades aduaneras americanas.

En Nuevo Laredo, alrededor de 3 mil personas necesitan programar cita vía internet a través de la página de la SCT para renovar licencias federales, pero los operadores enfrentan dificultades para obtenerla porque en varios estados del país también persiste el rezago y es mucha la demanda.

Si el gobierno de Estados Unidos no autoriza otro plazo de tiempo para aceptar licencias vencidas, no podrán cruzar cientos de operadores hacia la aduana de Laredo, Texas, y afectará sus ingresos además de perjudicar a empresas del autotransporte de carga y agencias aduanales.

La pandemia de Covid-19 rezagó todos los trámites de la SCT desde marzo del 2020, y hasta ahora siguen lentos los procesos, aseguran operadores y organismos que representan al autotransporte de carga en la ciudad.