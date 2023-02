Choca trailero en “el puente de los aguacates”

NUEVO LAREDO, TAM.- Por descuido al manejar, un trailero choca por alcance contra una camioneta, cuando ambas unidades iban subiendo el Puente Transformación, mejor conocido como “el puente de los aguacates”.

Jonathan, de 23 años, conducía un Freightliner modelo 2016, placas del Servicio Público Federal, circulando de sur a norte sobre la carretera al Aeropuerto.

Al incorporarse a la circulación para subir el Puente Transformación, el trailero choca por alcance contra una camioneta, cuyo conductor había reducido la velocidad, porque iba un convoy militar adelante.

La unidad afectada es una Ford Expedition modelo 1997, placas nacionales, manejada por José Abraham, de 37 años, quien salió ileso del percance.

“Iba subiendo el puente y al no ver que los soldados iban enfrente, no noté el tráfico lento y al momento de reaccionar, ya no se me dio el frenado y le pegué a la troca”, fue lo declarado por Jonathan a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.