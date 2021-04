Chloé Zhao triunfa como directora de “Nomadland” y recibe el Oscar

LOS ÁNGELES, CAL.- La directora china Chloé Zhao se convirtió este domingo en la primera mujer asiática y segunda mujer en ganar el Oscar a la mejor dirección.

Su largometraje Nomadland ha sido ampliamente ovacionado y premiado durante la temporada de galardones del cine en Estados Unidos. “Aférrense a la bondad que hay dentro de ustedes mismos y en los demás”, dijo la cineasta en su discurso de agradecimiento.

La 93º edición de los Oscar se celebra este domingo desde tres locaciones y es la gala de premios más cercana a lo que solíamos ver en tiempos anteriores a la pandemia de covid-19.

Mank es el largometraje más nominado, con 10 menciones, pero la favorita era Nomadland, que ha recibido ovaciones y galardones a lo largo de esta temporada de premios.

Los ganadores:

Mejor guion original: Emerald Fennell – Promising Young Woman (“Una joven prometedora”)

Mejor guion adaptado: Christopher Hampton, Florian Zeller – The Father (“El padre”)

Mejor película internacional: Another Round (“Una ronda más”) – Dinamarca

Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah (“Judas y el mesías negro”)

Mejor maquillaje y peluquería: Sergio López Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson – Ma Rainey’s Black Bottom (“La madre del blues”)

Mejor vestuario: Ann Roth – Ma Rainey’s Black Bottom (“La madre del blues”)

Mejor dirección: Chloé Zhao – Nomadland

Mejor sonido: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Blath – Sound of Metal (“El sonido del metal”)

Mejor corto de acción: Travon Free y Martin Desmond Roe – Two Distant Strangers

Mejor corto animado: Will McCormack y Michael Govier – If Anything Happens I Love You

Mejor película animada: Soul

Mejor corto documental: Anthony Giacchino y Alice Doyard – Colette

Mejor largometraje documental: Pippa Ehrlich, James Reed y Craig Foster – My Octopus Teacher (“Mi maestro el pulpo”).