Chivas golea 3-0 a Pumas para alcanzar el liderato de la Liga MX

GUADALAJARA (AP) — Santiago Sandoval brilló el domingo con un doblete para liderar la goleada 3-0 de Chivas sobre Pumas, resultado con el que el Rebaño Sagrado asumió el liderato del torneo Apertura de la Liga MX.

Sandoval abrió el marcador a los tres minutos tras rematar de cabeza un centro al segundo poste enviado por Rubén González. Posteriormente, el mediocampista firmó su primer doblete del torneo a los 56 minutos con un potente disparo de zurda desde la medialuna que se incrustó en la horquilla.

A loa 67 Bryan González selló la victoria al recibir un pase filtrado en el área de Efraín Álvarez y mandar el balón al fondo de las redes con un sólido zurdazo.

Pumas dejó ir la oportunidad de empatar poco después de verse en desventaja, cuando Juninho anotó a los cinco minutos; sin embargo, la jugada fue anulada al determinarse que el balón rozó su mano antes del remate.

Con este triunfo, Guadalajara hilvanó su séptima jornada consecutiva sin conocer la derrota tras tropezar en el debut. De esta manera, encabeza la tabla con 17 puntos, superando por una unidad a Toluca y América, equipos que tienen un partido pendiente cada uno.

En la próxima fecha, el cuadro tapatío visitará el Estadio Banorte para medirse ante el América, conjunto que llega tras perder su invicto 4-3 frente a Cruz Azul.

Por su parte, Pumas sufrió su tercer descalabro del torneo para ubicarse en la décima posición con 11 puntos.

A pesar de la salida del delantero Armando “La Hormiga” González —su principal referente ofensivo el año pasado con 24 goles—, Chivas se ha consolidado como una de las mejores ofensivas del certamen al sumar 15 anotaciones.

Sandoval mostró su versatilidad en el ataque: primero con un testarazo cruzado para vencer al guardameta costarricense Keylor Navas, y más tarde en el complemento, aprovechando un balón retrasado para conectar de primera intención a la cruceta, dejando sin posibilidades al arquero.

Por otro lado, Bryan González se estrenó como goleador de la campaña en su primer partido tras superar una molestia muscular que lo alejó de las canchas durante cuatro jornadas.

Santos consigue su primera victoria

En el duelo entre equipos que buscaban su primer triunfo del torneo, Santos vino de atrás para imponerse 2-1 ante Ciudad Juárez en casa.

Óscar Estupiñán adelantó a los Bravos desde el punto penal al minuto 54. Sin embargo, Ezequiel Bullaude emparejó los cartones al 64′ y Esteban Lozano consumó la remontada al 78′.

Con esta victoria, Santos llegó a cuatro puntos y se ubica en el decimoséptimo puesto. En tanto, Ciudad Juárez hilvanó su octava derrota del torneo y se mantiene en el fondo de la tabla sin unidades.