Chivas con equipo alterno enfrentará hoy a Cruz Azul en la final de la Copa por México

CIUDAD DE MÉXICO.- Al interior del Guadalajara hay jugadores que no están de acuerdo pero no les queda otra alternativa que acatar la disposición.

Y es que para el partido de esta noche ante el Cruz Azul, en la nal de la Copa por México, el cuerpo técnico haría varias modificaciones.

En la Copa, Luis Fernando Tena había mantenido un mismo 11 estelar, pero para este duelo no aplicaría la misma lógica, con el argumento de cuidar a algunos de los titulares pensando en León.

Mínimo haría cinco modificaciones Salvador Reyes, esto acordado con el técnico ‘El Flaco’ Tena, quien observará el duelo desde su departamento debido al COVID-1.

No será extraño ver a jugadores como Dieter Villalpando, Uriel Antuna, Oribe Peralta, Ángel Zaldívar, José Madueña, por mencionar a algunos, desde el arranque ante La Máquina.

La buena noticia para las Chivas es que Eduardo López es elegible para este duelo.

La Máquina de Robert Dante Siboldi luce ligeramente como favorita para llevarse el título, ya que ganaron sus tres compromisos de la fase de grupos con nueve goles a favor y solo uno en contra, aunque eliminaron a los Tigres en la tanda de penaltis en un duelo lleno de polémica y un conato de bronca al finalizar el partido.