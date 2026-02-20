Chivas aporta siete jugadores a convocatoria del Tri rumbo al Mundial

Javier Aguirre volvió a apostar por futbolistas del Guadalajara para el amistoso ante Islandia, última prueba antes de definir la base del equipo mundialista en fecha FIFA

El técnico de México Javier Aguirre durante el partido amistoso contra Bolivia, el domingo 25 de enero de 2026, en Santa Cruz de La Sierra. (AP Foto/Juan Karita)

CIUDAD DE MÉXICO.- Por segunda convocatoria consecutiva, Chivas será la base de la selección mexicana que se prepara para el Mundial del 2026.

El entrenador Javier Aguirre citó el jueves por la noche a siete jugadores del “Rebaño Sagrado” a la selección mexicana que enfrentará un encuentro amistoso ante Islandia el miércoles próximo en la ciudad central de Querétaro.

Para los choques amistosos de enero ante Panamá y Bolivia, el “Vasco” Aguirre convocó a ocho elementos del Guadalajara, que es el líder del torneo Apertura mexicano luego de las primeras seis fechas.

Entre los jugadores de Chivas que fueron citados ahora aparece el zaguero central Diego Campillo y el delantero Efraín Álvarez, quienes no fueron requeridos en enero. El lesionado Luis Romo, el delantero Ángel Sepúlveda y el lateral Bryan González no fueron convocados en esta ocasión.

Aguirre recurrió exclusivamente a futbolistas de la liga local por no ser una fecha FIFA.

El encuentro ante los islandeses marcará la última etapa de pruebas para los mexicanos, porque en marzo, cuando sí hay fecha FIFA, Aguirre dijo que usará básicamente al elenco que disputará el próximo Mundial.

México tiene programados partidos el 28 de marzo ante Portugal en la reinauguración del estadio Azteca. Tres días después se medirá ante Bélgica, en Chicago.

El equipo tricolor debuta en el Mundial el 11 de junio ante Sudáfrica.

Uno de los jugadores que tiene una última oportunidad de convencer a Aguirre es el delantero Guillermo Martínez, de Pumas.

El “Memote” tiene una complicada misión para obtener un sitio como centro delantero, un puesto en el que Raúl Jiménez y el lesionado Santiago Giménez parecen seguros, mientras que Armando “Hormiga” González y Germán Berterame, del Inter Miami, pelean por el tercer sitio.