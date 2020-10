‘Chicharito’, la ‘leyenda’ que no sabe marcar

CIUDAD DE MÉXICO .-Uno de los mejores delanteros de México, incluso máximo goleador del Tri, ahora sufre para marcar y se enfoca en su vida de youtuber y gamer.

Un año para olvidar

El delantero mexicano Javier Hernández cumple este martes un año desde que anotó su último gol en Europa y, desde entonces, apenas ha logrado marcar otra vez, entre los últimos partidos que tuvo con el Sevilla español y en su aventura en la MLS, con el Galaxy de Los Ángeles. Aquí te contamos la historia del “Chicharito” apagado.

Se ve tan lejano…

La última vez que Hernández anotó en Europa fue el 27 de octubre de 2019, en la victoria del Sevilla 2-0 sobre el Getafe, por la Jornada 10 de la temporada 2019-20 de La Liga.

El “Chicharito” abrió el marcador con un zurdazo a primer poste, a donde llegó sin marca para batir al guardameta rival, en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

El cierre de la etapa

Tras esa anotación, el delantero mexicano aún participó en 6 partidos con el Sevilla, 4 por LaLiga y 2 por la Copa del Rey, pero ya no pudo marcar.

En el torneo liguero tuvo 219 minutos de oportunidad para hacerlo mientras que en el campeonato copero 91.

De hecho, fue un partido de Copa el último que disputó en Europa, el 12 de enero de este año, en la goleada 5-0 al Escobedo. Ahí, “Chicharito” apenas jugó 12 minutos.

El regreso de la ‘leyenda’

Tres días después de su último partido en Europa, Javier Hernández anuncia que se va al Galaxy de Los Ángeles, de la MLS.

En su presentación, el atacante levantó la polémica al decir que volvía de Europa, donde estuvo 10 años, como una leyenda.

Millones traducidos en un gol

El 29 de febrero, el delantero debuta con el Galaxy en el 1-1 ante el Houston Dynamo.

Fue hasta el 14 de julio cuando el “Chicharito” por fin anotó en la MLS, en la derrota 2-1 ante el Portland Timbers. Durante ese partido también falló un penal.

Hernández se estrena de goleador en el torneo MLS is Back, el cual se realizó tas la pausa debido a la pandemia de la Covid-19.

Pero tras estrenarse en la MLS, el “Chicharito” no ha marcado de nuevo en los 7 partidos que ha disputado, tanto en el torneo MLS is Back, que tuvo carácter semi oficial, como ya en los partidos de la Liga.

Javier Hernández ha sufrido varias lesiones desde su llegada a la MLS, que le han permitido tener más minutos para buscar esos goles que hoy tanto extraña.

El domingo pasado no fue llamado para El Tráfico, el derbi ante Los Ángeles FC donde pudo enfrentar a Carlos Vela.

De redes a redes

Lejos de las redes de la portería, esas que nos acostumbró a ver mecer en Chivas, con la Selección Mexicana y en diferentes Ligas europeas, hoy el “Chicharito” parece más ocupado en atender sus redes sociales.

Además de Instagram y Twitter; el futbolista abrió su canal de YouTube, con la intención de ser youtuber y también ha entrado de lleno en Twitch.TV, en donde hace transmisiones mientras juega, pues ya presume ser un gamer.

Por supuesto que TikTok no se salva pero mientras tanto, los goles del “Chicharito” son cosa del pasado.

Enfocado en su familia

En ese año en el que apenas ha anotado un gol, desde su última anotación en Europa; Javier Hernández también tuvo la llegada de su segundo retoño, su hija Nala.

El futbolista aprovechó el confinamiento y no estar tan activo para estar con su familia, la que formó con la modelo Sarah Kohan.

Ni hablar del Tricolor

En cuanto a la Selección, el “Chicharito” no ha sido convocado por Gerardo Martino, incluso, en el último llamado ironizó respecto a que no estaba entre los elegidos.

Un gol en un año, así “Chicharito”, el máximo goleador de la Selección Mexicana.