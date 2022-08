CIUDAD DE MÉXICO.- Javier «Chicharito» Hernández volvió a encontrarse con el gol.

El Galaxy se enfrenta al Seattle Sounders y «El Chicharito» Hernández apareció a los 9 minutos para poner en ventaja a su equipo.

Hernández recibió el balón, no hizo una recepción correcta, pero el balón le siguió quedando en el camino hasta rematar y poner el 1-0.

Sensational first touch and goal from Chicharito 🤩 pic.twitter.com/LSTJMso3g9

— ESPN FC (@ESPNFC) August 20, 2022