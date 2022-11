Cher estrena novio 40 años menor que ella: Alexander Edwards

Para el amor no hay edad y en el caso de la artista Cher pareciera que la frase cobra sentido. (Foto Tomada de internet)

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el amor no hay edad y en el caso de la artista Cher pareciera que la frase cobra sentido, pues recientemente la mujer de 76 años fue vista de la mano con un hombre 40 años menor que ella en West Hollywood.

La pareja acudió a una fiesta en la zona, donde fueron fotografiados por los paparazzis. De acuerdo con la prensa estadounidense el nuevo amor de la famosa es un productor musical y ex artista de 36 años.

Amber Rose, Alexander Edwards y Cher estuvieron en un local llamado Craig’s , reconocido en el mundo del espectáculo, junto al rapero Tyga, quien es amigo de ambos.

Pese a que los hombres esperaron dentro del lugar a la cantante, fue su pareja quien salió a recibirla, además de esto, la tomó de la mano frente a la mirada de los espectadores.

Las celebridades lucieron un conjunto negro que combinaron con algunas prendas brillantes.

Días atrás ya habían comenzado las especulaciones sobre el amorío de la pareja, sin embargo, fueron ellos mismos quien rompieron el silencio.

Luego de la reunión en el local, se reportó que Cher y el productor salieron junto con el rapero y fue ahí cuando nuevamente los paparazzis captaron otro momento romántico, ya que Edwars y Cher compartieron el mismo coche mientras que Tyga se separó de ellos.

Una vez que la pareja estuvo dentro, el hombre tomó la mano de la artista y la besó, según se dice, con delicadeza, para después llegar a “The Guy” otro lugar dentro de la misma zona.

No es la primera vez que Cher encuentra el amor en una pareja más joven: al igual que Leo DiCaprio, en su vida amorosa también se le ha vinculado con Richie Sambora (13 años menor), Tom Cruise (16 años menor) o Tim Medvetz (24 años menor).

Exparejas de Alexander

Previo a presumir su amor con Cher, Alexander mantuvo una relación con la cantante, modelo y actriz Amber Rose, quien estuvo casada con el rapero Wiz Khalifa durante tres años.

Por su parte Alexander y la modelo tuvieron un hijo, producto de un noviazgo que duró también tres años.