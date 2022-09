Chelsea habría hecho millonaria oferta por Edson Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO.- El defensa Edson Álvarez al parecer podría dejar la Eredivisie para migrar a la Premier League, porque el Chelsea habría hecho una oferta por 50 millones de euros al Ajax por el mexicano.

Fue el medio Telegraaf quien reveló la probable negociación entre los clubes. “El Machín” en este verano ya había sido buscado por el Newcastle, pero no se concretó el fichaje.

Por ello, Telegraaf puntualizó que es el propio Edson Álvarez el que está metiendo presión para concretar la transferencia, ya que no está satisfecho con la directiva del Ajax, quien no le ha permitido salir durante el mercado de verano.

“Álvarez exige que el Ajax inicie conversaciones con el Chelsea”, se lee en el sitio web.

“(Edson) quiere irse, se pregunta si alguna vez se presentará una oportunidad como esta, en la Premier League puede ganar cuatro veces el salario del Ajax”, publicó Telegraaf.

En dicha publicación el medio señala que hasta el momento la postura del equipo de Ámsterdam es que nadie puede salir del club.