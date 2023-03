Checo Pérez gana el GP de Arabia Saudita y llega a cinco victorias en la Fórmula 1

YEDA, Arabia Saudí.- Sergio Pérez resistió la carga del bicampeón vigente Max Verstappen desde la 15ta plaza para liderar el 1-2 de Red Bull en el Gran Premio de Arabia Saudí.

Pérez celebró su quinta victoria en la Fórmula Uno, la primera del mexicano desde Mónaco el año pasado.

Verstappen cronometró la vuelta más rápida en el último giro de la carrera en el circuito callejero de de Yeda y se apoderó del punto de bonificación que le permitió seguir como líder del campeonato de pilotos. Verstappen suma 44 puntos y Pérez 43.

Después de un reinicio por el ingreso del coche de seguridad, Verstappen repentinamente se encontró 5,5 segundos detrás de Pérez con 25 de las 50 vueltas por completar.

