Centro de Salud tiene vacunas contra influenza

NUEVO LAREDO, TAM.- En todo el Sector Salud se agotaron las vacunas contra la influenza, ello ante la gran cantidad de personas que acudieron tanto a los módulos de la Secretaría de Salud, así como como en el IMSS y el ISSSTE, solamente en el Centro de Salud Rector están aplicando las últimas que quedan.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, doctor Oscar González Arrambide, mencionó que en la primer remesa recibieron 13 mil 250 dosis, de las cuales a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 78 del IMSS, se le entregaron 2 mil 700, UMF 76 940, al ISSSTE 310 que también se les agotaron.

“Nosotros nos quedamos con 9 mil 300 dosis que ya se acabaron, ya fueron aplicadas y por el momento se tiene una pequeña reserva muy mínima, que es la que se está aplicando a los de alto riesgo menores de 5 años, adultos de más de 60 años, y embarazadas”, dijo.

Destacó que para finales de esta semana o la entrante les deben llegar la segunda remesa de biológicos la cual será para todo público, en cuanto vacunas para completar esquemas de vacunación en menores de edad si tienen en gran volumen.

Precisó que la vacuna que actualmente no tienen es la BCG , la Toxoide y la Triple Viral que tampoco les ha llegado, por lo que están tratando de completar esquemas en los menores de edad, quienes no alcancen posiblemente a partir de la otra semana podrán ser vacunados.

Reveló que es muy probable que la respuesta por parte de la población para la aplicación de la vacuna, es muy probable que sea por la presencia del COVID, y que tengan temor de que sean afectadas por la forma en que se está presentando el coronavirus, con pulmonías.

Añadió que precisamente la vacuna contra la influenza evita que se presenten las neumonías, no tanto que no les vaya a dar influenza, esto no exime que se puedan contagiar, pero que sí ayuda a las personas a que no desarrollen neumonía.

“Por eso empezamos a vacunar contra la influenza más pronto que en otros años, porque en este año tenemos el coronavirus, luego el dengue y la influenza, y dicen que este año el frío será más intenso, entonces tenemos que protegernos con tiempo vacunarnos, y seguir con todas las medidas de sanidad”, concluyó González Arrambide.