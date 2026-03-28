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Celine Dion lista para actuar en París

2 años después de su triunfo en los Olímpicos

En esta imagen publicada por Olympic Broadcasting Services, la cantante canadiense Celine Dion actuando en la Torre Eiffel durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 en París, Francia, el viernes 26 de julio de 2024. (Olympic Broadcasting Services via AP)
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PARÍS (AP) — Cerca, lejos, dondequiera que esté… Celine Dion regresa a París.
Una persona involucrada en la planificación confirmó a The Associated Press las pistas que han ido apareciendo, de forma tentadora, en carteles por toda la capital francesa: Dion ofrecerá conciertos en otoño en la Arena La Defense.
La persona habló bajo condición de anonimato para abordar los preparativos, celosamente resguardados, y no dio detalles.
Los representantes de Dion en Estados Unidos no respondieron de inmediato a las preguntas.
Los conciertos en la Ciudad de la Luz llegarán después de que Dion electrizara la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó “Hymne à L’Amour” de Edith Piaf, desde la Torre Eiffel, junto a un piano empapado por la lluvia.
Unos misteriosos carteles colocados recientemente en farolas de la ciudad llevaban impresos los títulos de algunas de sus canciones más representativas: “Pour que tu m’aimes encore” y, en inglés, “Power of Love”. Y la estrella pop franco-canadiense publicó una serie de fotos en Instagram de ella en París en distintos momentos de su vida, de joven y otras más recientes, de alta moda.
La Arena La Defense tiene capacidad para 40.000 espectadores y fue una de las sedes utilizadas para los Juegos Olímpicos.
A Dion le diagnosticaron en 2022 el síndrome de la persona rígida, un trastorno raro que provoca rigidez muscular y espasmos, lo que afecta su capacidad para caminar y cantar. Había estado ausente de los escenarios desde 2020, cuando la pandemia de COVID-19 obligó a posponer su gira, que luego fue suspendida tras el diagnóstico de su trastorno neurológico.

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