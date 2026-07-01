Celebrarán Taylor Swift y Travis Kelce su boda este viernes

Ceremonia privada reuniría a familiares y celebridades en el Madison Square Garden durante el fin de semana festivo

Travis Kelce, izquierda, y Taylor Swift posan tras el partido por el campeonato de la AFC de la NFL contra los Buffalo Bills, el 26 de enero de 2025, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Ashley Landis, archivo)

Travis Kelce, izquierda, y Taylor Swift posan tras el partido por el campeonato de la AFC de la NFL contra los Buffalo Bills, el 26 de enero de 2025, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Ashley Landis, archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Taylor Swift y Travis Kelce realmente celebrarán su boda este fin de semana en el Madison Square Garden, según informó un funcionario a The Associated Press.

Durante semanas se habían intensificado las especulaciones frenéticas sobre si la boda de la superestrella de la música y el jugador de fútbol americano tendría lugar durante el fin de semana del 4 de julio en el emblemático recinto neoyorquino. Esta semana, se ha visto a equipos de trabajo descargando material de camiones y se desplegó brevemente una gran alfombra frente a una de las entradas.

Un funcionario de las fuerzas del orden, informado sobre los planes de seguridad, declaró a la AP que la boda se celebrará el viernes, precedida por una cena de ensayo más íntima la noche del jueves. El funcionario habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente sobre los eventos.

No obstante, pocos detalles se han confirmado oficialmente, casi un año después de que Kelce y Swift anunciaran su compromiso mediante una publicación en Instagram.

A continuación, algunos de los aspectos conocidos y aquellos aún no confirmados sobre la celebración de este fin de semana festivo.

Permisos y actividad en el Madison Square Garden

Los registros públicos indican que la ciudad otorgó un permiso para la carga y descarga de material escénico en el Madison Square Garden (MSG) entre el 29 de junio y el 4 de julio. Asimismo, Winick Productions, empresa responsable de organizar eventos de alfombra roja para ceremonias como los Grammy y los Tony, así como estrenos cinematográficos, solicitó un permiso para instalar una carpa o toldo en el exterior del recinto con motivo de un evento para un máximo de 999 personas.

Mientras se cargaban materiales en el MSG esta semana, algunos reportes mostraron video de un hombre con una camiseta que decía “Taylor Swift Carpenters” operando una máquina; otros captaron lo que parecía ser una escalera siendo trasladada al recinto.

Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, eludió el miércoles las preguntas sobre una posible boda de Swift y Kelce.

En su lugar, subrayó que la ciudad estaba preparada para un fin de semana festivo con mucha actividad y enfatizó la importancia de mantenerse fresco ante la ola de calor prevista.

La pareja no ha confirmado nada públicamente, pese a múltiples solicitudes de The Associated Press, incluyendo una del miércoles, al representante de Swift para que comentara al respecto.

No había eventos públicos programados en el MSG desde el 29 de junio hasta un concierto de Bon Jovi el 7 de julio.

El Madison Square Garden es una fortaleza, pero ya ha albergado bodas

Puede que el Madison Square Garden no grite “nupcial”, pero el recinto está disponible para alquileres privados y anuncia una capacidad para banquetes de 1.250 personas o hasta 2.000, si solo se sirven cócteles. Y ya ha albergado bodas antes.

Sly Stone se casó allí con Kathy Silva en 1974 ante miles de fans. Y más de 2.000 parejas contrajeron matrimonio en una ceremonia masiva en el Garden oficiada por el reverendo Sun Myung Moon en 1982.

Ubicado sobre Penn Station, el centro ferroviario más concurrido de Estados Unidos, el Garden tampoco grita “privacidad”.

Pero sí cuenta con entradas vigiladas, un garaje seguro y ausencia de ventanas, lo que permitiría que Kelce, Swift y los invitados famosos se mantuvieran fuera de la vista de fotógrafos o drones con cámaras.

La privacidad y la seguridad son preocupaciones clave

Esa necesidad de privacidad surgió a principios del mes pasado, cuando apareció una gran carpa al lado de la propiedad de Swift en Watch Hill, Rhode Island. Aunque los organizadores negaron que el evento fuera para Swift, una ola de especulaciones se propagó en internet mientras fotógrafos y algunos “swifties” se dirigían al pueblo para ver si podían alcanzar a ver algo de una posible boda.

Algunos han teorizado que el revuelo en torno al MSG podría ser una elaborada cortina de humo para desviar la atención de los verdaderos planes de boda de la pareja. Swift escribió una vez: “No, you can’t come to the wedding” (“No, no puedes venir a la boda”), en su canción “But Daddy I Love Him”, algo que algunos fans han vuelto a compartir últimamente como recordatorio de que la boda no se supone que sea un espectáculo público.

La seguridad también es una preocupación principal. En 2024, Swift canceló tres conciertos en Viena durante su gira Eras Tour debido a un plan de ataque frustrado.

La comisionada del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, se negó el miércoles a confirmar que la boda de Swift y Kelce se celebraría el viernes en el MSG, pero indicó que su departamento contará con los recursos adecuados en cada gran evento durante el fin de semana.

“Sería negligente de mi parte no mencionar un evento que estamos monitoreando en el Madison Square Garden el viernes por la noche”, dijo Tisch. Y añadió: “El Departamento de Policía de Nueva York, por supuesto, tendrá un operativo establecido, pero no voy a entrar en más detalles sobre eso en este momento”.

Se espera la asistencia de amigos, familiares y muchas celebridades

Swift bromeó en octubre con que “cualquiera con quien haya hablado alguna vez” sería invitado a la boda, al decirle a Graham Norton que creía que “las únicas bodas estresantes” son las pequeñas, que obligan a la gente a hacer recortes agresivos en la lista de invitados.

Aun así, quiénes aparecerían exactamente está por verse.

Además de la familia, es probable que asistan el compañero de equipo de Kelce en los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, y su esposa, Brittany Mahomes.

Por parte de Swift, también es probable que acudan amigas cercanas como Selena Gomez, Abigail Anderson Berard, las hermanas Haim, Emma Stone y Gigi Hadid.

Swift tiene antecedentes de fiestas del 4 de julio

Swift es conocida por organizar fiestas elaboradas durante el feriado estadounidense.

No hace mucho, los fans bautizaron sus eventos del 4 de julio como “Taymerica”, donde celebridades aparecían en su propiedad de Rhode Island con trajes de baño rojos, blancos y azules y ondeando banderas estadounidenses, para luego compartir algunas fotos en redes sociales con el público.

La fecha también encajaría con el calendario de fútbol americano de Kelce, dado que el ala cerrada bromeó una vez en su pódcast “New Heights”: “No hagan que mis amigos tengan que elegir si esa semana tienen o no que vender sus boletos”.