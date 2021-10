Celebrarán cumpleaños 75 de David Bowie con disco inédito

CD. DE MÉXICO .-Los encargados del legado musical de David Bowie están planeando un «regreso triunfal» del cantante fallecido para conmemorar lo que habría sido su 75 cumpleaños, en 2022.

De acuerdo con el New York Post, los manejadores del estado del británico están resolviendo los detalles de Bowie 75, un proyecto multidisciplinario que contará con una serie de lanzamientos de archivos, música y mercancía de colección para coincidir con la fecha conmemorativa, el próximo 8 de enero.

Los papeles presentados por Jones/Tintoretto Entertainment Company, revelan que junto con los lanzamientos musicales y de video, la familia, incluida su viuda Iman y sus hijos Alexandria y Duncan, están explorando la posibilidad de memorabilia y artículos inéditos sólo para fans de hueso colorado.

Existen planes para lanzar libros y obras de arte exclusivas, además de otros productos, como ropa, calzado, cerámica y cristalería.

Un logotipo presentado para la aprobación de marca registrada y derechos de autor indica el nombre «Bowie 75», con una variación del famoso emblema del rayo de la estrella.

«El 75 cumpleaños de David habría sido algo sumamente importante, y los herederos quieren celebrarlo», aseguró una fuente cercana a la familia a New York Post.

«Todavía existe un gran apetito por más material, grabaciones y todo lo relacionado con Bowie. Es un momento perfecto para lanzar algunas cosas inéditas. Obviamente, quieren tener cuidado de guardar cosas que creen que David habría aprobado».

A principios de este año, la familia de David acordó un nuevo acuerdo para que Warner Music asumiera el control de gran parte del catálogo anterior de Bowie, que también incluirá una nueva tanda de material inédito.

Esta incluiría un álbum inédito, titulado Toy, que se grabó en 2001, pero que hasta ahora nunca estuvo oficialmente disponible para los fanáticos.

Bowie murió en enero de 2016, dos días después de cumplir 69 años; había estado luchando contra el cáncer de hígado durante 18 meses, aunque siempre mantuvo su condición en secreto mientras continuaba trabajando en su disco final, Blackstar, y un musical de Broadway, Lazarus.

Celebrating the imminent release of TOY, the December issue of @uncutmagazine (Iss 295) boasts an 11-page Bowie cover feature and comes in a printed presentation bag containing Bowie Bulletin #2, which folds out to a beautiful A1 poster on the reverse: https://t.co/TLFb3asYJA pic.twitter.com/VeeUYdy0RT— David Bowie Official (@DavidBowieReal) October 11, 2021

