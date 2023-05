Celebran madre e hijas el 10 de Mayo

NUEVO LAREDO, TAM.– Cuando de festejar a la madre se trata, no importa el lugar. Lo más significativo es el convivir y estar en unidad en torno a la reina del hogar. Así, este 10 de mayo, hijas festejaron a su mamá en los reconocidos tacos dorados de papa de Santo Niño.

Rosa Martínez, en compañía de dos de sus hijas, dijo sentirse muy contenta porque está festejando este día en compañía de sus hijas.

“Nuestros hijos deben ser formados con amor, y luego tratarlos también como si fueran nuestros amigos. Porque no es posible solo dar autoridad, hay que darles cariño, amor y comprensión. Que tengan confianza en uno y que nunca pierdan el respeto. Yo tengo dos hijos y dos hijas, gracias a Dios me tocaron buenos hijos, no me puedo quejar, soy feliz a mis 68 años”, resaltó.

Doña Rosa, envió un mensaje a todas las madres, diciéndoles solamente que sean buenas madres y que siempre cuiden mucho a sus hijos.

Lluvia Alvarado, una de las hijas, deseó muchas felicidades a su mamá. Le dijo que se la pase bonito, que agradece a Dios por tener a su madre y hermana juntas.

Mientras que Cinthia Alvarado, dijo sentirse agradecida con Dios por la familia que tiene, que ojalá y le duren muchos años su madre y su hermanita también.