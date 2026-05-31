Celebra París título del PSG bajo fuerte operativo de seguridad

Aficionados celebran a los jugadores del Paris Saint Germain y el entrenador Luis Enrique tras arribar a París tras ganar la Liga de Campeones frente a la Torre Eiffel el domingo 31 de mayo del 2026. (AP Foto/Emma Da Silva)

Aficionados celebran a los jugadores del Paris Saint Germain y el entrenador Luis Enrique tras arribar a París tras ganar la Liga de Campeones frente a la Torre Eiffel el domingo 31 de mayo del 2026. (AP Foto/Emma Da Silva)

PARÍS.- Una enorme multitud de seguidores se reunió pacíficamente el domingo cerca de la Torre Eiffel para celebrar el segundo título del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, que se vio empañada por violentos enfrentamientos durante la noche en toda Francia y llevó a la policía a detener a cientos de personas.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, dijo que 780 personas fueron detenidas en París y otras ciudades y que 57 agentes resultaron heridos, la mayoría con lesiones leves, mientras aficionados al fútbol provocaban incendios y vandalizaban comercios durante la noche.

Nuñez dijo en una conferencia de prensa el domingo que “la situación ha quedado en gran medida bajo control”.

“La mayoría de las celebraciones se desarrollaron pacíficamente” en toda la capital francesa, afirmó, señalando que la mayoría de los incidentes ocurrieron en el barrio de los Campos Elíseos y cerca del estadio Parque de los Príncipes, en el oeste de París, donde los aficionados se habían reunido para ver el partido.

Los aficionados comenzaron a celebrar en París tras el pitido final la noche del sábado en Budapest, Hungría, donde el Paris Saint-Germain se coronó campeón de la Liga de Campeones tras vencer al Arsenal en una emocionante final que llegó a la tanda de penales. Los aficionados marcharon por las avenidas cercanas al monumento del Arco de Triunfo de París, y algunos encendieron bengalas e hicieron sonar las bocinas de los autos. Unas 20.000 personas se congregaron en los Campos Elíseos, donde la policía trabajó para contener a la multitud.

Las celebraciones previstas por la victoria del equipo el domingo por la tarde en el Campo de Marte, cerca de la Torre Eiffel, siguieron adelante según lo programado. Nuñez advirtió que la policía respondería con “firmeza y determinación” ante cualquier posible violencia.

Con la Torre Eiffel como telón de fondo, hasta 100.000 seguidores acudieron al evento, que fue sometido a estrictas medidas de seguridad. De regreso desde Budapest a última hora, los jugadores del PSG —encabezados por el capitán Marquinhos, el entrenador Luis Enrique y el presidente del club Nasser Al-Khelaifi— fueron recibidos por multitudes que vitoreaban mientras el himno del club sonaba por los altavoces. Los jugadores se turnaron para alzar el trofeo, disfrutando de la bienvenida de héroes de regreso a casa.

Macron pide el fin de la violencia

El equipo fue luego recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el palacio presidencial del Elíseo. Macron condenó la violencia.

“No quiero que nos acostumbremos a esto”, dijo Macron en la ceremonia. “Esto no es fútbol, esto no es deporte, esto no es lo que amamos. Seremos inflexibles con quienes han sido detenidos. No queremos ver que esto vuelva a ocurrir. Se acabó. Ya hemos tenido suficiente. Esto debe terminar”.

Nuñez indicó que se registraron disturbios en unas 15 ciudades de Francia, describiendo “uno o dos” comercios vandalizados en cada una aparte de París. En total fueron detenidas 780 personas, 480 de ellas sólo en el área de París, señaló.

La policía también intervino cinco veces durante la noche para impedir que la gente bloqueara el tráfico en la principal vía de circunvalación alrededor de París, dijo. En un momento, un conductor perdió el control de un auto y embistió contra la terraza de un restaurante, dejando a dos personas heridas, incluida una de gravedad, dijo Nuñez. Seremos inflexibles con quienes han sido detenidos. No queremos ver que esto vuelva a ocurrir. Se acabó. Ya hemos tenido suficiente. Esto debe terminar.

La policía de París detiene a cientos de personas

La fiscalía de París dijo que 306 personas fueron arrestadas, incluidos 81 menores, por presuntos delitos. La mayoría fue por agresión a agentes de policía, mientras que otras acusaciones incluyen robo, vandalismo y alteración del orden público. Unos 40 agentes de policía resultaron heridos.

La prefectura de policía de París informó que grupos más pequeños causaron disturbios en varios lugares, y que algunos vandalizaron comercios y prendieron fuego a contenedores de basura y bicicletas de alquiler en las calles. También se incendiaron autos. La policía indicó que algunos que intentaron asaltar una comisaría en el acomodado barrio del 8º distrito fueron dispersados.

“La gran mayoría de los parisinos lo celebró con alegría, unidad y respeto”, dijo el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, el domingo en un mensaje en X, mientras condenaba la violencia “en los términos más enérgicos posibles”.

En mayo de 2025 , tras el primer título del PSG en la Liga de Campeones , 201 personas resultaron heridas en la capital francesa y la policía realizó más de 500 detenciones en toda Francia.