Celebra Nuevo Laredo con orgullo el desfile por el 215 aniversario de la Independencia de México

Nuevo Laredo, Tam.-Con un gran ambiente patriótico y la entusiasta participación de miles de ciudadanos, Nuevo Laredo conmemoró el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México con el tradicional desfile cívico-militar, encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, en coordinación con las Fuerzas Armadas.

La jornada inició desde las 8:00 de la mañana con los honores a la bandera y la colocación de una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia, para posteriormente dar paso al recorrido sobre la avenida Guerrero.

La alcaldesa destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones que fortalecen la identidad nacional y subrayó la coordinación entre instituciones civiles y militares para brindar un desfile seguro, ordenado y lleno de orgullo patrio.

“Muy contenta de ver a las escuelas participar, con gran entusiasmo, y de poder apoyarlos. Hoy hubo una muy buena coordinación junto con el Ejército, trabajando todos por México. Nuestra presidenta de la República está dignificando nuestro país y desde Nuevo Laredo reiteramos nuestro respaldo, fortaleciendo nuestras instituciones y espacios”, expresó la alcaldesa.

En esta edición participaron 87 contingentes con un total de 4 mil 718 elementos, entre instituciones educativas, dependencias municipales, corporaciones de seguridad y agrupamientos militares, quienes recibieron el reconocimiento y aplauso de las familias neolaredenses que se dieron cita para disfrutar del evento.

La alcaldesa reafirma su compromiso de seguir promoviendo la unión, el respeto a los símbolos patrios y el orgullo de ser mexicanos, trabajando en conjunto por el bienestar de Nuevo Laredo y de todo el país.