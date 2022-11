Celebra Laredo Halloween 2022

Bajo un cielo amenazante de lluvia, las familias recorrían las calles esperando que no cayera el aguacero pronosticado. [Salvador González/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Desde muy temprano, cientos de familias laredenses salieron a las calles este 31 de octubre, día de halloween o noche de brujas, buscando pedir los tradicionales dulces.

Colonias como la San Isidro, fueron testigo de la visita de muchos niños, jóvenes y adultos que tocaban a la puerta en busca de golosinas.

Enfundados en trajes de personajes como Mario Bros., Selena, brujas, entre otros, fue como las decenas de los residentes de Laredo y de Nuevo Laredo, que cruzaron para pedir dulces en la vecina ciudad, ahora que se puede por la reapertura de la frontera, visitaron los diferentes lugares para realizar el tradicional ‘trick or treat’ (dulce o travesura).

Bajo un cielo amenazante de lluvia, las familias recorrían las calles esperando que no cayera el aguacero pronosticado. Afortunadamente, la lluvia no cayó a raudales, solo una leve llovizna que no frenó el halloween 2022.