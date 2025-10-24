Celebra la Escuela Normal Urbana Cuauhtémoc 73 años

Nuevo Laredo, Tam.– La Escuela Normal Urbana Cuauhtémoc de Nuevo Laredo, se encuentra de fiesta al celebrar su 73 aniversario con una agenda de actividades que combina el aprendizaje, la creatividad y la convivencia entre estudiantes y docentes.

La directora del plantel, maestra Rosa Amelia Elizondo Cantú, destacó que esta semana ha estado llena de actividades que reflejan la esencia formativa de la institución.

“Concluimos las actividades académicas con mucha satisfacción, con la exposición de carteles científicos y dos conferencias a cargo del maestro Martín Dagoberto, quien compartió estrategias innovadoras para la enseñanza en el aula. Nuestros estudiantes aprendieron mucho de ello. Este martes se realizó una presentación de cuentacuentos, una herramienta didáctica que ayuda mucho a los jóvenes en su formación, porque pueden aplicarla en sus prácticas con niños de primaria y preescolar”, mencionó Elizondo Cantú.

La celebración de los 73 años de la Normal Cuauhtémoc continúa con actividades culturales y deportivas, como lo fue la exhibición de cuerdas y el concurso de porristas, de donde saldrá la porra oficial de la escuela. Este jueves se llevó a cabo la tradicional carrera de relevo.

Para cerrar, como todos los años, este viernes se llevará a cabo la ceremonia oficial del aniversario, que contará con la presencia de autoridades estatales y municipales, además de números artísticos preparados por los propios alumnos, lo que también destaca para la formación de los jóvenes, ya que crean, diseñan y presentan sus números artísticos.