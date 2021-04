Cbtis 137 y 234 terminarán ciclo con clases virtuales

NUEVO LAREDO, TAM.- En el nivel medio superior no hay cambios de clases a distancia para presenciales. Estas 11 semanas que le restan al presente ciclo escolar para preparatorias, lo continuarán de manera virtual.

Este es el caso del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 137 y 234 de Nuevo Laredo, ambos se rigen por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI).

El director del Cbtis 137, químico José Lorenzo Villegas Robledo, explicó que en este reinicio de clases, fue de manera virtual y así continuará.

“Respecto al regreso a clases, no hay indicaciones todavía de parte de las autoridades de salud, ni de la Secretaría de Educación Pública”, señaló.

Es importante mencionar que previo a la salida de vacaciones de semana santa, en el Cbtis 137 se reportaba un ausentismo virtual del 2 por ciento, por lo que es importante que los padres de familia estén al pendiente de la conectividad de sus hijos en las horas ya estipuladas por sus maestros y así evitar la reprobación de materias.

Por su parte, en el Cbtis 234, Elsie Beatriz Barrientos Carsi, directora de esta institución, manifestó que aunque ya el semáforo epidemiológico para Tamaulipas es verde, todavía se requiere que los maestros sean vacunados contra el coronavirus.

“No tenemos indicaciones de regreso a clases presenciales. El regreso a clases será cuando tengamos semáforo verde, pero los maestros deben estar vacunados y todavía no empieza el periodo de vacunación para maestros. No podemos regresar mientras los maestros no estén vacunados”, indicó.

Ambos directivos coincidieron en advertir que todavía no es momento de bajar la guardia contra los posibles contagios de Covid-19, por lo que exhortaron a los alumnos a mantener las medidas de prevención como es el uso de cubrebocas, lavado constante de manos, sana distancia y evitar lugares con aglomeración de personas