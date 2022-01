Cate Blanchett protagonizará nueva película de Almodóvar

MADRID, ESPAÑA .-La actriz Cate Blanchett se encargará de protagonizar la primera película en inglés del cineasta español Pedro Almodóvar, titulada A Manual for Cleaning Women.

De acuerdo con Deadline y Variety, la ganadora del Oscar será, además de protagonista, productora del filme, que marca un hito en la carrera del reconocido director ibérico.

Por el momento no se sabe más del papel de Blanchett en el filme que se basa en una colección de 43 historias cortas, escritas por Lucia Berlin sobre las mujeres en empleos altamente demandantes.

Cate Blanchett, que también ha ganado el Globo de Oro, y recientemente apareció en Don’t Look Up, producirá con su empresa Dirty Films. Almodóvar, a su vez, con El Deseo. El resto de la producción la completan Brian Oliver y Bradley Fischer, con New Republic Pictures.

No es la primera vez que Almodóvar hace un trabajo en inglés, aunque sí es su primer largometraje de este tipo. En 2020, su corto The Human Voice fue realizado en el idioma anglosajón.

Almodóvar es ganador del Oscar por su película de 2002, Hable con Ella, con la cual se llevó el premio a Mejor Guion Original. También fue nominado a Mejor Director por el mismo filme.