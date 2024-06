Casino Centenario patrocina el proyecto “Ángeles en Guardia” para beneficiar a familiares de pacientes hospitalizados

Nuevo Laredo, Tam. —Casino Centenario de Nuevo Laredo ha hecho posible el proyecto “Ángeles en Guardia”, destinado a beneficiar a las personas que cuidan de sus seres queridos hospitalizados. Esta iniciativa fue impulsada por Milton González, miembro del Club Rotario Laredo Nuevas Generaciones.

En forma altruista, Casino Centenario donó 20 sillas-cama. Se trata de un concepto moderno; es una silla médica de doble uso para una persona. Sillón de acompañamiento para una persona, que se convierte en cama para que, en la noche, pueda descansar en forma confortable, sin descuidar al paciente.

“Les voy a contar brevemente cómo en una sola visita a mi patrocinador, Casino Centenario Nuevo Laredo, pudimos concretar el proyecto ‘Ángeles en Guardia’ de nuestro Club Rotario Laredo Nuevas Generaciones,” narra Milton.

“Los contacté y saqué cita para una entrevista. Me citaron a cenar en sus instalaciones. En el camino de mi casa al casino, me fui hablando solo: ‘Ay Diosito, pon en mi boca las palabras correctas, dame habilidad para convencer, no me desampares por favor, tú sabes que todo esto es para el beneficio de nuestra gente’.”

“Llegué, me invitaron a cenar y la plática fluyó de manera natural. Al terminar, me preguntaron: ‘Bueno, Milton, ¿y cuántas sillas llevan?’ A lo que respondí: ‘No, pues solo 6 sillas en estos meses’. Muy tajantes, me dijeron: ‘Bueno, entonces cuenta con 20 sillas por parte de nosotros, el casino’. También me comentaron: ‘Te ayudaremos en los demás proyectos o eventos que tengas en puerta’.”

El sábado 22 de junio, el Club Rotario Laredo Nuevas Generaciones, gracias al apoyo del Casino Centenario, pudo reunir y entregar sillas-cama en el Hospital General, el Hospital Civil y el Hospital del ISSSTE. Estas sillas están diseñadas para proporcionar comodidad y descanso a quienes deben velar día y noche por la salud de sus familiares enfermos.

“Dios Padre bendiga a nuestros patrocinadores que hicieron posible este proyecto. Caridad, pero sobre todo claridad,” concluyó Milton.

Casino Centenario no solo ha patrocinado este proyecto, sino que continúa apoyando muchos otros en beneficio de la ciudadanía. Su compromiso con la comunidad es un verdadero ejemplo de altruismo y solidaridad, iluminando el camino para muchas familias en momentos de necesidad.

La contribución del Casino Centenario ha sido un verdadero acto de caridad y claridad, proporcionando un alivio significativo a muchas familias en momentos de angustia. Su apoyo no solo reduce el cansancio físico de los cuidadores, sino que también infunde esperanza y fortaleza en tiempos difíciles.

Casino Centenario sigue siendo un pilar de apoyo y un faro de esperanza para la comunidad de Nuevo Laredo, demostrando que juntos, se pueden lograr grandes cosas por el bienestar de la ciudadanía.

