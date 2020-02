Carmen Sarahí ve ‘Un día sin mujeres’ como presión para el gobierno

CIUDAD DE MÉXICO.- Carmen Sarahí, la neolaredense que cantó en la pasada entrega del premio Oscar, considera que el próximo 9 de marzo, cuando se pide que las mujeres no vayan a trabajar o la escuela, será una presión para que el gobierno actúe contra la violencia de género.

“¡Es algo fuerte, pero necesario!”, dice la actriz quien prestó su voz a Elsa en “Frozen” y que interpretó el tema “Libre soy”.

“Mis hijas no irán a la escuela, que también se han sumado, no haremos trabajo y las chicas que me ayudan en casa tampoco van a trabajar.

“Estamos planeando todo para hacerlo bien, que seamos escuchadas y bueno, finalmente tiene que ver con educación en casa, por supuesto, pero también el gobierno tiene que hacer su parte y eso es por lo que estamos luchando”, subraya Carmen.

La entrevistada, que ahora se presenta los fines de semana en el musical “Hoy no me puedo levantar” y una vez al mes en la obra “Doce princesas en pugna”, fue vista por millones de personas en el orbe, al estar sobre el escenario del Dolby Theatre, donde se realizó la entrega del Oscar. Ahí cantó “Into the unkown”, a lado de Idina Menzel.

“Siento mucha gratitud y sentí mucho amor, es impresionante estar en un momento tan importante y sentir que te mandan buena vibra, es bien bonito. Me sentía segura de que todo lo que he hecho me llevó ahí”, expresa la neolaredense. Carmen Sarahí ha participado en puestas como “Anita la huerfanita”, “La novicia rebelde” y “Cats”.