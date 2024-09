Carmen Lilia Canturosas fue a ensayar “El Grito” en lugar de llevar ayuda a damnificados por inundaciones

Nuevo Laredo, Tam. — En medio de la devastación causada por las inundaciones por la fuerte lluvia del sábado, que reveló la falta de infraestructura pluvial y el pésimo trabajo en colectores, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal ha sido criticada por su aparente falta de empatía y compromiso con los ciudadanos afectados.

Mientras miles de hogares en Nuevo Laredo enfrentan serios daños por las lluvias y la muerte de un joven a causa de la fuerte corriente de agua, la alcaldesa optó por dedicar su tiempo a ensayar la ceremonia de El Grito de Independencia, un evento con un costo superior a los 4 millones de pesos.

A pesar de las graves consecuencias de las lluvias, que incluyeron la pérdida de pertenencias para miles de residentes y la inundación de calles y viviendas, Canturosas Villarreal no ha mostrado interés en visitar las zonas afectadas ni en coordinar asistencia inmediata. En cambio, ha priorizado los ensayos para el evento de El Grito, que parece ser una de sus principales preocupaciones.

María Teresa Carmona, una vecina afectada, expresó su frustración: “En lugar de estar aquí ayudando a los afectados, ella está ensayando para el Grito de Independencia. Las calles están tapadas y muchas casas, como la mía, no tienen luz. Debería estar revisando qué necesitamos y no enfocándose en un evento que, honestamente, no ayuda a resolver los problemas que enfrentamos.”

La indiferencia de la alcaldesa se ha vuelto un tema candente entre los ciudadanos, quienes se sienten abandonados por la administración municipal. La situación se agrava con la previsión de nuevas lluvias, que podrían volver a poner en riesgo a los residentes de la ciudad.

Otro residente, Luis Hernández, añadió: “No puedo creer que, después de ver todo lo que ha pasado, la alcaldesa esté más interesada en ensayar para una ceremonia que en ayudar a la gente que lo necesita. Es un acto de insensibilidad total.”

El contraste entre el discurso oficial y la realidad en las calles de Nuevo Laredo es evidente. Canturosas Villarreal ha afirmado que más de mil millones de pesos fueron invertidos en la mejora de colectores y drenaje pluvial durante su gestión. Sin embargo, la reciente inundación pone en evidencia que esta inversión no ha tenido el impacto esperado.

“Se prometió mucho en términos de infraestructura, pero los resultados no están a la vista. Las calles están inundadas, los colectores no están funcionando, y el discurso de la alcaldesa no se refleja en la realidad de los ciudadanos,” comentó Deisy González, otra residente afectada.

El desdén mostrado por la alcaldesa hacia las necesidades urgentes de la población y su enfoque en la preparación de un evento costoso en lugar de atender las crisis en terreno ha llevado a una ola de críticas. Los residentes cuestionan la verdadera prioridad de la administración de Canturosas Villarreal y piden una revisión urgente de las políticas y la gestión de recursos.

“La historia juzgará este momento. La gente no olvida la falta de acción y la falta de empatía hacia los que realmente están sufriendo,” concluyó Francisca Villanueva, madre de familia afectada.

Mientras Nuevo Laredo sigue lidiando con los efectos de las lluvias y enfrenta posibles nuevas tormentas, la administración de Carmen Lilia Canturosas Villarreal enfrenta una creciente presión por su aparente desconexión con las necesidades de sus ciudadanos.