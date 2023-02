Carlos Saura fallece un día antes de recibir el Goya

CIUDAD DE MÉXICO.- El cineasta Carlos Saura, considerado una de las grandes figuras del séptimo arte español con más de 50 películas dirigidas, falleció este viernes a los 91 años, anunció la Academia española de Cine.

“Ha muerto hoy en su domicilio a los 91 años, rodeado de sus seres queridos”, escribió en Twitter la Academia, donde lo describió como uno de los cineastas fundamentales de la historia del cine español.

Nacido el 4 de enero de 1932 en Huesca, Aragón (noreste), en el seno de una familia de artistas, Saura mostró una “incansable actividad” y “amor por el oficio hasta el último momento”, ya que su última película, Las paredes hablan, se había estrenado el viernes pasado en España, señaló la Academia.

El cineasta falleció un día antes de que le fuera entregado un Premio Goya de honor por su carrera en la gala de los galardones del cine español que se celebran este sábado en Sevilla.

Carlos Saura decía que el cine siempre estaría vivo, aunque lo que cambiara fueran las técnicas para hacerlo.

Estaba seguro que alguien con una cámara y pocas personas podía hacer una buena película, pero también que la llegada de las plataformas digitales era peligroso, porque ellas podrían dictar qué ver en la pantalla.

“Otro insulto que hay en todas las televisiones del mundo entero es el corte de las películas por publicidad, me parece que es una catástrofe, yo no sé cómo no protestamos todos y hacemos una especie de ley en la que la publicidad vaya al principio o al final”, señaló hace dos años en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

En 2021 estuvo en la Perla Tapatía para presentar “El rey de todo el mundo”, cinta rodada en la entidad previo a la pandemia, contando con el bailarín Isaac Hernández y la veracruzana Ana de la Reguera, como parte de su elenco.

Ha sido uno de los directores en activo más longevos en la historia del cine. Tan sólo durante 2022 terminó el documental “Las paredes hablan”, abordando lo que es el arte.

Despiden a Carlos Saura

“Descansa en paz, gracias por tantísimo. Te quiero siempre”, escribió su hija Anna Saura, en su cuenta de Instagram.

De la Reguera reaccionó tan pronto supo de la noticia: “Fue un honor trabajar con una leyenda como tu papá. Te abrazo fuerte”, contestó la mexicana, subiendo una foto de ella y el cineasta español sonriendo.

Saura tuvo en sus vitrinas premios como el BAFTA a Mejor Película en Lengua Extranjera por Carmen, que también ganó en Cannes y tres Osos de Oro de Berlín por “La caza”, “Peppermint Frappé” y “Deprisa, deprisa”, además del Goya español honorario.

“El rey de todo el mundo”, que cuenta con la participación del cantante Carlos Rivera, anda ahora recorriendo festivales, esperando llegar a salas mexicanas en algún momento.

Saura tenía como una de sus políticas el jamás contar la historia de algún guión que preparaba o que estuviera filmando. Siempre optó porque la cinta se defendiera y contara por sí sola.

“Deben verla terminada (el público) y entonces hablar. El cine es un placer”, decía.

Una insuficiencia respiratoria puso fin a su vida que contabilizó siete décadas de carrera.

Carlos Saura seguía pensando en el trabajo antes de morir

Poco antes de morir, el cineasta Carlos Saura seguía pensando en trabajo de acuerdo con su hija Anna Saura.

Esta tarde de sábado, a su paso por la alfombra roja de los premios Goya, donde su padre recibiría dicho galardón honorario a su carrera, la también productora indicó que le mencionaba sobre la revisión de un disco duro.

“Se fue trabajando, dijo que tenía que ver el disco que necesitaba arreglar eso, se fue pensando cosas”, indicó.

“(Estamos) Con tristeza, pero con mucha alegría en esta celebración, con sus compañeros de cine, él se fue sabiendo de esto”, agregó Anna.

Su hermano Antonio recalcó que el realizador se fue lúcido, hasta que su cuerpo indicó que ya no daba para más.

Carlos Saura, director de “Cría cuervos” y “Carmen”, falleció ayer a los 91 años de edad, meses después de haber estrenado el documental “Las paredes hablan”, que aborda lo que es el arte.

Durante su carrera de casi siete década, el realizador ganó en festivales internacionales de cine como Cannes y Berlín, gracias a los filmes “La caza”, “Peppermint Frappé” y “Deprisa, deprisa”.

Hace dos años estuvo en México, en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, para presentar “El rey del mundo”, que filmó poco antes en la Perla Tapatía.

Durante la alfombra también desfiló la francesa Juliette Binoche, ganadora del Oscar por El paciente inglés y que ahora recibirá el Goya Internacional por su trayectoria.

“Nunca me lo esperé, un día alguien me envió un mensaje de texto diciéndome que lo había ganado y doy las gracias por ello. Esta noche es de las películas”, apuntó Binoche.

Los Goya, que premian a lo mejor del cine español, se realizan esta tarde tiempo de México en Sevilla. México está considerada en la categoría de Mejor Película Iberoamericana con “Noche de fuego”, de Tatiana Huezo.

Despiden a Carlos Saura en los Goya con música de Lafourcade

Carlos Saura, cineasta que falleció ayer viernes y que recibiría el Goya Honorario esta tarde por su carrera, estuvo “presente” en la ceremonia por medio de una carta que dictó días antes a su pareja, Eulalia Ramón, quien la leyó en la gala.

“A mis 91 años recién cumplidos no podía haber tenido mayor satisfacción, gracias a todas y todos que se han acordado de mí. He sido afortunado rodando más de 50 películas, he traspasado los límites que me proponía”, leyó Eulalia.

“Estaré feliz si el cine que he hecho ha sumado algo de inspiración a los creadores de hoy. Siempre dije que la imaginación es más rápida que la velocidad de la luz me da mucha pena no estar saboreando con todos vosotros y vosotras”, concluyó el texto.

La mexicana Natalia Lafourcade formó parte de los números musicales de la velada con “Por qué te vas”, antes de la cual pidió aplausos para el desaparecido realizador.

Saura (“Cría cuervos” y “Carmen”) fue recordado desde un inicio de la ceremonia, con su rostro proyectado sobre el escenario y la interpretación de “Cantares” en la voz principal de Manuel Carrasco y coros de actrices como Maribel Verdú y Clara Lago.

Carmen Maura (“Mujeres al borde de un ataque de nervios”) fue la encargada de entregar el Goya Honorario a los hijos y la ex pareja de Saura.

“Era gracioso. El primer día que lo vi en un bar, en la mesa, me dijo: sabes Carmen, eres una artista a la que nunca habría llamado a una película mía, pero como te comunicas con el público, estás (risas). Y me gustó eso, que dijera la verdad”, recordó Maura.

“Lola” Flores, la actriz y cantante española que hizo carrera en México, fue recordada en su 100 natalicio, con un video en el que mostraron sus trabajos fílmicos entre ellos los realizados con Agustín Lara y Fernando Soto “Mantequilla”.

La representante nacional “Noche de fuego”, considerada en la categoría de Película Iberoamericana, salió con las manos vacías pues la elegida fue “Argentina 1985”, con Ricardo Darín.

La actriz frances Juliette Binoche (“El paciente inglés” y “Tres colores”) recibió el Goya Internacional.

“No es para Juliette, sino para el fuego que me habita, pero que no me pertenece; es esa fuerza que brota de la que sólo soy un instrumento. Hace 40 años que trabajo como actriz y, la alquimia que está cuando rodamos es tan fuerte que siempre me dan ganas de seguir trabajando a pesar de los años”, dijo al recibir la estatuilla.