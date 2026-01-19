Cardenales de EU instan a Trump a adoptar brújula moral en política exterior

De izq a der: el cardenal Robert McElroy, el cardenal Joseph Tobin y el cardenal Blase Cupich. (AP foto)

ROMA (AP) — Tres cardenales católicos de Estados Unidos instaron el lunes a la administración Trump a utilizar una brújula moral en la búsqueda de su política exterior, afirmando que la acción militar en Venezuela, las amenazas de adquirir Groenlandia y los recortes en la ayuda exterior corren el riesgo de provocar sufrimiento en lugar de promover la paz.

En una declaración conjunta, los cardenales Blase Cupich de Chicago, Robert McElroy de Washington y Joseph Tobin de Newark, Nueva Jersey, advirtieron que sin una visión moral, el debate actual sobre la política exterior de Washington estaba sumido en “polarización, partidismo e intereses económicos y sociales estrechos”.

“La mayor parte de Estados Unidos y del mundo están a la deriva moralmente en términos de política exterior”, manifestó McElroy a The Associated Press. “Todavía creo que Estados Unidos tiene un impacto tremendo en el mundo”.

La declaración fue inusual y marcó la segunda vez en tantos meses que miembros de la jerarquía católica norteamericana han alzado su voz contra una administración Trump que muchos creen no está defendiendo los principios básicos de la dignidad humana. En noviembre, toda la conferencia de obispos católicos del país condenó la deportación masiva de migrantes por parte de la administración y su “vilificación” en el discurso público.

Los tres cardenales, figuras prominentes en el ala más progresista de la iglesia estadounidense, tomaron como punto de partida un importante discurso sobre política exterior que el papa León XIV pronunció el 9 de enero ante embajadores acreditados ante la Santa Sede.

El discurso, pronunciado casi en su totalidad en inglés, constituyó la crítica más sustancial de León a la política exterior de Washington. El primer papa nacido en Estados Unidos en la historia denunció cómo las naciones estaban utilizando la fuerza para afirmar su dominio en todo el mundo, “socavando completamente” la paz y el orden legal internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial.

El pontífice no nombró a países individuales, pero su discurso se produjo en el contexto de la entonces reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, las amenazas de tomar Groenlandia y la invasión rusa de Ucrania.

Cardenales cuestionan el uso de la fuerza

Los tres cardenales citaron a Venezuela, Groenlandia y Ucrania en su declaración, diciendo que “plantearon preguntas básicas sobre el uso de la fuerza militar y el significado de la paz”, así como los recortes a la ayuda exterior que la administración del presidente Donald Trump inició el año pasado.

“El papel moral de nuestro país en la confrontación del mal en todo el mundo, el sostenimiento del derecho a la vida y la dignidad humana, y el apoyo a la libertad religiosa están todos bajo examen”, advirtieron.

“Renunciamos a la guerra como instrumento para intereses nacionales estrechos y proclamamos que la acción militar debe ser vista solo como un último recurso en situaciones extremas, no como un instrumento normal de política nacional”, escribieron. “Buscamos una política exterior que respete y avance el derecho a la vida humana, la libertad religiosa y el mejoramiento de la dignidad humana en todo el mundo, especialmente a través de la asistencia económica”.

Tobin describió la brújula moral que los cardenales desean que Estados Unidos utilice a nivel global.

“No puede ser que mi prosperidad se base en el trato inhumano a otros”, dijo a la AP. “El verdadero argumento no es solo mi derecho o los derechos individuales, sino cuál es el bien común”.

Cardenales amplían su declaración en entrevistas con AP

En entrevistas, Cupich y McElroy declararon que los firmantes se inspiraron después de escuchar a varios cardenales durante una reunión del 7 al 8 de enero en el Vaticano. Estos otros cardenales expresaron alarma por la acción de Estados Unidos en Venezuela, sus recortes en la ayuda exterior y sus amenazas de adquirir Groenlandia, indicó Cupich.

Un día después, el discurso de casi 45 minutos del papa al cuerpo diplomático dio a los estadounidenses el lenguaje que necesitaban, permitiéndoles “aprovechar” las palabras del papa, sostuvo Cupich.

Cupich reconoció que un juicio a Maduro podría verse positivamente, pero no de la manera en que se hizo, a través de una incursión militar en un país soberano.

“Cuando procedemos de tal manera que parece decir ‘Lo hacemos porque podemos, porque la fuerza hace el derecho’ — eso es un desarrollo preocupante”, dijo. “Hay un Estado de Derecho que debería seguirse”.

Trump ha insistido en que capturar a Maduro fue legal. Sobre Groenlandia, Trump argumenta que Estados Unidos necesita el control de la isla rica en recursos, una región semiautónoma del aliado de la OTAN Dinamarca, para su seguridad nacional.

La administración Trump el año pasado redujo significativamente la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), diciendo que sus proyectos promueven una agenda liberal y eran un desperdicio de dinero.

Tobin, quien ministró en más de 70 países como sacerdote redentorista y superior general de la orden, lamentó el retroceso en la asistencia de USAID, diciendo que la filantropía de Estados Unidos marca una gran diferencia en todo, desde el hambre hasta la salud.

Los tres cardenales apuntaron que su objetivo no era criticar a la administración, sino más bien alentar a Estados Unidos a recuperar su posición moral en el mundo al perseguir una política exterior que esté éticamente guiada y busque el bien común.

“No estamos respaldando un partido político o un movimiento político”, enfatizó Tobin. Los fieles en los bancos y todas las personas de buena voluntad tienen un papel que desempeñar, dijo.

“Pueden hacer un argumento a favor de una decencia humana básica”, afirmó.