Cardenal del Opus Dei reconoce sanción del Vaticano por acusación de abuso

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El alguna vez poderoso arzobispo de Lima, Perú, y primer cardenal del Opus Dei, reconoció el sábado que el Vaticano le impuso sanciones en 2019 tras una acusación de abuso sexual, pero negó rotundamente haber cometido algún delito.

El cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, de 81 años, redactó una carta de respuesta después de que el periódico español El País detallara las acusaciones contra él en su entrega más reciente sobre casos de abuso sexual del clero católico de habla hispana. Dijo que los hechos descritos son “completamente falsos”.

“No he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente de nadie ni en 1983, ni antes ni después”, dijo Cipriani en la carta, proporcionada por la oficina del Opus Dei en Roma.

Cipriani, que lideró la iglesia peruana durante dos décadas antes de su retiro en 2019, fue el primer cardenal del Opus Dei, el movimiento conservador fundado por el sacerdote español Josemaría Escrivá en 1928, y cuenta con más de 90.000 miembros en 70 países. El grupo laico, que fue muy favorecido por san Juan Pablo II, está integrado por sacerdotes, laicos célibes, así como laicos y laicas con trabajos seculares y familias que se esfuerzan por “santificar la vida ordinaria”.

Las acusaciones contra Cipriani surgen en un momento en que la iglesia peruana experimenta una reorganización tras la confirmación esta semana de que el Papa Francisco había decidido disolver el poderoso e influyente movimiento peruano Sodalitium Christianae Vitae. Después de años de intentos de reforma, Francisco decidió suprimir el grupo tras una investigación del Vaticano, en la que se descubrieron casos de abuso sexual por parte de su fundador, mala gestión financiera por parte de sus líderes y abuso espiritual por parte de sus principales miembros.

En un comunicado divulgado el sábado, la Conferencia Episcopal de Perú afirmó que permanece a la espera de la documentación que permita concretar la disolución del grupo Sodalitium, dispuesta por el Papa.

La iglesia del país andino se solidarizó con las víctimas del Sodalitium y dijo tener pesar por quienes no se habían sentido “debidamente acompañados” en las gestiones ante la Santa Sede.

“Lamentamos profundamente que algo tan terrible haya sucedido”, señaló y agradeció a quienes hicieron posible que los abusos sufridos salgan a la luz para que “los obispos hayamos ido tomando conciencia de los mismos”.

Cipriani estaba a cargo de la iglesia peruana cuando las primeras acusaciones contra Sodalitium se hicieron públicas en una serie de artículos que publicó el exmiembro José Enrique Escardó en la revista Gente en el año 2000.

Cipriani era arzobispo cuando las primeras víctimas presentaron acusaciones formales ante la Iglesia contra Sodalitium en 2011. Insistió en que manejó las acusaciones adecuadamente, pero no fue hasta que los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz expusieron las prácticas de Sodalitium en su libro de 2015 “Mitad monjes, mitad soldados” que el caso comenzó a avanzar.

Diez años después, y a 25 años desde que Escardó hizo públicas por primera vez las historias de abuso, el exmiembro del Sodalicio se reunió con el papa el viernes. Discutieron la disolución del movimiento y la necesidad de mantener a las víctimas en el centro mientras el Vaticano desmantela el grupo y atiende a sus miembros.

“Me sentí muy, muy bien, muy escuchado”, dijo a The Associated Press el sábado justo fuera de la Plaza de San Pedro. “Creo que llevé también una carga pesada que es la voz de tantas víctimas”.

Atribuyó la lenta respuesta de la Iglesia ante el escándalo de Sodalitium y los ataques que sufrieron las víctimas por hablar, a la protección que la organización disfrutaba en los más altos niveles eclesiásticos en Roma y Lima.

Afirmó que el cardenal Cipriani era el cardenal del Opus Dei que Sodalitium necesitaba.

En la carta en respuesta al informe de El País, Cipriani dijo haberse enterado en agosto de 2018 de que había una acusación en su contra, pero que no se le dieron detalles.

El cardenal cumplió 75 años, la edad normal de jubilación para los obispos, el 28 de diciembre de 2018, y Francisco aceptó su renuncia aproximadamente un mes después, el 25 de enero de 2019.

Señaló que se enteró posteriormente, el 18 de diciembre de 2019, de que la Congregación para la Doctrina de la Fe, que procesa los casos de abuso del clero, había impuesto “una serie de penas limitando mi ministerio sacerdotal y pidiendo que tuviera una residencia estable fuera de Perú”. El cardenal, que vive en Madrid y Roma, dijo que el Vaticano también le pidió que guardara silencio, “cosa que he hecho hasta ahora”.

Según la carta, Cipriani se reunió con Francisco el 4 de febrero de 2020, después de lo cual el papa le permitió reanudar el trabajo pastoral, lo que, según Cipriani, le permitió predicar en retiros espirituales y administrar sacramentos.

Concluyó diciendo que, a pesar del dolor que la acusación le ha causado, ha rezado por su acusador “y por todas las personas que han sufrido abusos por parte del clero católico, pero reitero mi completa inocencia”.

Por su parte, el Opus Dei confirmó que estaba al tanto de la queja presentada en 2018 y reconoció que debería haber tratado mejor a la presunta víctima.

En un comunicado, el vicario de Opus en Perú, el reverendo Ángel Gómez Hortigüela, dijo que la presunta víctima pidió reunirse con él en 2018, pero que él se negó porque la queja ya había sido presentada ante el Vaticano, que tiene la única jurisdicción para manejar acusaciones contra cardenales.

Esa fue una aparente referencia a una carta donde la presunta víctima detalla sus acusaciones y que le sería entregada a Francisco por el sobreviviente de abuso chileno Juan Carlos Cruz.

“Al no tener competencia jurídica sobre el caso, cuando una persona de la confianza del denunciante me pidió que me entrevistara con él, reaccioné pensando que ese encuentro podía no ser positivo”, dijo Gómez Hortigüela en el comunicado. “Hoy me doy cuenta de que podría haberle ofrecido una acogida personal, humana y espiritual, que sí me consta que recibió de otras personas del Opus Dei”.