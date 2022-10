Captan movilizaciones tras apuñalamiento masivo en Las Vegas

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades registraron este jueves un apuñalamiento masivo en Las Vegas, Estados Unidos, que dejó un saldo de una persona muerta y cerca de cinco heridos.

De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, cerca de las 11:42 horas de la mañana del jueves la policía recibió un informe de un apuñalamiento con múltiples víctimas frente a un casino en la cuadra 3100 de South Las Vegas Boulevard.

Los heridos fueron transportados a hospitales locales y se desconoce la gravedad de sus heridas, añadió la policía.

This raw video shot by Montreal tourist Pierre Fandrich shows one of the victims of a mass stabbing on the Las Vegas Strip. Eight were stabbed. Two are dead. Three are critical. | Coverage: https://t.co/v6L29iayAt pic.twitter.com/Ve5gm2M905

— Brett Clarkson (@BrettClarkson_) October 6, 2022